Σάλο έχει προκαλέσει ένα νέο επικίνδυνο challenge, το οποίο ξεκίνησε στην Ισπανία όταν δύο μαθητές έβγαλαν βίντεο να βάζουν τρικλοποδιά σε συμμαθητή τους.

Το «παιχνίδι» - που πρωτοεμφανίστηκε στην πλατφόρμα TikTok- φέρει την ονομασία «Skull Breaker Challenge» («Κρανιοθραύστης») και δεν άργησε να γίνει viral μεταξύ εφήβων παγκοσμίως.

Ειδικότερα, κατά το «Skull Breaker Challenge» ένα παιδί στέκεται όρθιο, χοροπηδάει όσο πιο ψηλά μπορεί και λίγο πριν προσγειωθεί στο έδαφος, δύο άλλα παιδιά του βάζουν τρικλοποδιά ώστε να πέσει κάτω με την πλάτη.

WARNING ⚠️: A person dies 💀 during this new #Skull_Breaker challenge.



