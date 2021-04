Προσοχή ακολουθούν spoilers: Η δεύτερη σειρά της Marvel στο Disney Plus, το The Falcon and the Winter Soldier, μπορεί να μην δημιούργησε τα πολλά σενάρια και τις θεωρίες που είχαμε την εποχή του Wandavision, όμως μας προσέφερε μία από τις βαρβάτες στιγμές στην ιστορία του MCU, με τον νέο Captain America να ξεσπάει και να σκοτώνει με την ασπίδα έναν από τους Flag Smashers την ώρα που πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο τον κατέγραφαν με τα κινητά τους.

Η σκηνή με τη ματωμένη ασπίδα που έριξε την αυλαία, είναι σίγουρο ότι θα περάσει στην ιστορία, αλλά ακόμα έχουμε δύο επεισόδια μέχρι το φινάλε για να δούμε την εξέλιξη της υπόθεσης.

Μάλιστα, στο πέμπτο επεισόδιο που θα προβληθεί την Παρασκευή περιμένουμε μία εμφάνιση έκπληξη που είχε προαναγγείλει εδώ και καιρό ο showrunner Malcolm Spellman.

Με νέα συνέντευξη του, ο Spellman φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι εμφάνιση που είχε αναφέρει δεν είναι από κάποιον από τους γνωστούς Avengers, αλλά πρόκειται για έναν πιο προσγειωμένο χαρακτήρα, που ταιριάζει με το περιβάλλον της σειράς.

To slashfilm.com επικαλείται επιβεβαιωμένες πηγές και αναφέρει ότι ο χαρακτήρας είναι γνωστός από τα κόμικ αλλά θα κάνει τώρα ντεμπούτο στη σειρά και μάλιστα θα τον υποδύεται γνωστός ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr