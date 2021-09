Στις 29 Οκτωβρίου κυκλοφορεί μόνη της η νέα εκδοχή του A Momentary Lapse of Reason, του άλμπουμ που περιείχε τα σιγκλ «Learning to Fly», «On the Turning Away» και «One Slip» προς το παρόν, η εκδοχή αυτή είναι διαθέσιμη στο πρόσφατο box set The Later Years της μπάντας.

Ο David Gilmour και ο ηχολήπτης Andy Jackson ξαναδιαμόρφωσαν το άλμπουμ από την αρχή·ένα νέο κλιπ του «Learning to Fly» – Number One Mainstream Rock Song με το που κυκλοφόρησε το σιγκλ – το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει το πώς «ξανάχτισαν» το τραγούδι ως κάτι πιο ενδόμυχο και δίνει πρόγευση του A Momentary Lapse of Reason: Remixed & Updated που φτάνει στα τέλη του επόμενου μήνα.

«Λίγα χρόνια μετά την ηχογράφηση του άλμπουμ καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι έπρεπε να το εκσυγχρονίσουμε για να το κάνουμε πιο διαχρονικό, με περισσότερα από τα παραδοσιακά όργανα που μας άρεσαν και με τα οποία ήμασταν πιο συνηθισμένοι να παίζουμε» είπε, σε ανακοίνωση, o Gilmour.

Στην επανασχεδιασμένη εκδοχή, η συμμετοχή του εκλιπόντος μέλους των Floyd, του Rick Wright (πλήκτρα) αναδεικνύεται περισσότερο, καθώς βρέθηκαν μέρη που είχε παίξει και τα οποία δεν είχαν χρησιμοποιηθεί στην αρχική έκδοση.

Επιπλέον, ο ντράμερ Nick Mason ηχογράφησε εκ νέου κάποια μέρη. «Νομίζω ότι υπάρχει ένα στοιχείο του τύπου “πάμε το άλμπουμ πίσω στον χρόνο και αξιοποιούμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε έναν ελαφρά πιο ανοιχτό ήχο – κάνοντας χρήση κάποιων από αυτά που είχαμε μάθει παίζοντας τόσο μεγάλο μέρος του άλμπουμ ζωντανά σε δύο πολύ μεγάλες τουρνέ» είπε ο Mason και πρόσθεσε: «Ευχαριστήθηκα να ξαναπαίξω μέρη των ντραμς χωρίς χρονικό περιορισμό στο στούντιο... Επίσης, ήταν ωραία που είχαμε ευκαιρία να αναδείξουμε κάποια από τη δουλειά του Rick».

Όπως σημειώνει το Rolling Stone, το άλμπουμ θα διατίθεται σε βινύλιο (διπλό LP), CD και σε CD combo sets (είτε με DVD είτε με Blu-ray, που θα περιέχουν στέρεο ή 5.1 μιξαρίσματα). Εντοπίστηκαν πλάνα τα οποία αξιοποιούνται στη νέα έκδοση. Στις κυκλοφορίες σε Blu-ray και DVD περιλαμβάνονται δύο κλιπ για το «Learning to Fly», κινηματογραφήσεις από συναυλίες για τα «Signs of Life», «Learning to Fly» και «Dogs of War», συνέντευξη με τους Gilmour και Storm Thorgerson (του ανθρώπου που ήταν πίσω από πολλά εμβληματικά εξώφυλλα δίσκων των Floyd) καθώς και live audio των «The Dogs of War», «On the Turning Away» και «Run Like Hell» από συναυλία του 1987 στην Ατλάντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ