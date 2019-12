SPAIN KISS & TALK 🇪🇸💋🗣 Técnica Mixta Spray y Acrílico sobre mobiliario urbano. Paseo de Gràcia / Plaza Cataluña. “Spain Kiss & Talk” ha aparecido esta noche en las calles del centro de la capital catalana, justo uno días antes de El Clásico. Barcelona amanece esta vez con un nuevo beso: el beso entre Sergio Ramos, jugador del Real Madrid y Gerard Piqué, jugador del Barça. Metafóricamente los dos jugadores, debido a sus posicionamientos, vienen a representar España y Catalunya en el auspicio de una solución al conflicto político existente entre las dos. Con el apoyo de @parlem_telecom #tvboy #streetart #urbanart #elclasico #barca #madrid #parlem #hablamos #kissandtalk #sitandtalk

A post shared by Tvboy (@tvboy) on Dec 17, 2019 at 1:30am PST