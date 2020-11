Ο βρετανός ηθοποιός Ντέιβ Πράουζ, ο οποίος ενσάρκωσε τον ρόλο του Νταρθ Βέιντερ στην πρώτη τριλογία του «Πολέμου των Άστρων», πέθανε χθες, Σάββατο, το πρωί σε ηλικία 85 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ατζέντης του, ο Τόμας Μπάουινγκτον.

«Με μεγάλη θλίψη σας ανακοινώνουμε πως ο πελάτης μας Ντέιβ Πράουζ πέθανε χθες (Σάββατο) το πρωί σε ηλικία 85 ετών, έγραψε ο Μπάουινγκτον στο Facebook.

I am very sad to hear of the passing of Darth Vader himself, Dave Prowse.

Star Wars and Vader would not have been the same without this man.

My respects go to his family during this time. He is now one with the force. ❤️

RIP and thank you for your performance. 1935-2020 pic.twitter.com/au7CY23ouN