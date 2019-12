O ηθοποιός Άντριου Ντάνμπαρ, που έγινε γνωστός από τη γνωστή σειρά Game of Thrones, πέθανε ξαφνικά στο σπίτι του στο Μπέλφαστ, σε ηλικία 30 ετών, την παραμονή των Χριστουγέννων, το βράδυ.

Αφιερώματα για τον ηθοποιό τόσο από τους φαν της σειράς όσο και από τους συναδέλφους του κάνουν λόγο για μια «όμορφη ψυχή».

Δίνοντας φόρο τιμής στον Andrew, ο φίλος και συνάδελφος ηθοποιός του Άντι Μακλέι είπε ότι ήταν πάντα διασκεδαστικό να είναι κοντά του και ότι ήταν ένας «καλός και αξιοπρεπής άνθρωπος». Ενώ η Pamela Smyth, επικεφαλής του Crowd Makeup του Game of Thrones, είπε ότι αν και η σειρά είχε χιλιάδες ηθοποιούς, εκείνος κατάφερε να ξεχωρίσει.

RIP to a great guy I had the immense pleasure of working with on Game of Thrones. A true gent who will be missed#AndrewDunbar #RIP #GoT #GameofThrones #filming #gentleman #hero pic.twitter.com/sPTkIrp3vc