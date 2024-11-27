PEPPER XMAS PARTY: Έρχεται το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου!

Το θρυλικό πάρτι του Pepper 96.6 φέτος μεγαλώνει ακόμα περισσότερο.
Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου στις 21.30
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΧΩΡΟΣ Δ
Η προπώληση άνοιξε!
EARLY BIRD: 8 ευρώ στο more.com
LIVE ACTS & DJ SETS
ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΤΑ
MONSIEUR MINIMAL Easteria Live Band Show
DIM ZACH
GEORGE ZERVOS
ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΤΟΥ PEPPER 96.6
Εισιτήρια στο more.com
Early Bird : 8€
Ταμείο: 10€
Έναρξη: 21.30
Doors open at : 20.30
Pepper μουσικές κι ένα party που γράφει τη δική του ιστορία!
ΧΟΡΗΓΟΙ:
ΔΕΗ
ΜΕΤΑΧΑ
Ένα αναπάντεχο live παρέα με Metaxa cocktails.
Taste the unexpected.
Απολαύστε υπεύθυνα.