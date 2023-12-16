Ο Jon Voyager στα Speakeasy Nights του Pepper 96,6

Συντονιστείτε στις εκπομπές του Pepper 96.6 και δηλώστε συμμετοχή για να ζήσετε μια βραδιά με ατμόσφαιρα Ιρλανδίας στο κρυμμένο speakeasy bar του Jameson Irish Whiskey σε κρυφή τοποθεσία στο κέντρο της πόλης.

1ο Pepper Speakeasy Night

Πότε: Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου | στις 22.00

Που: είναι μυστικό. Θα λάβετε οδηγίες στο κινητό σας

Με ποιον: Με τον Jon Voyager

Πως: Μόνο με πρόσκληση και secret code από τον Pepper 96.6

Απολάυστε τον Jon Voyager έναν μουσικό με τεράστια εμπειρία στα stages της Ελλάδας και του εξωτερικού. Συνδυάζει ακούσματα από θρυλικούς καλλιτέχνες όπως ο Neil Young, ο Elton John ή ο Bruce Springsteen, σύγχρονους ήρωες όπως ο John Mayer και ο Dave Matthews.

Μετά το live, θα ακολουθήσει Pepper Dj Set από τον Δημήτρη Λεμονίδη.

Jameson Irish Whiskey

Το #1 Ιρλανδέζικο ουίσκι με χαρακτηριστικά απαλή γεύση, αποτέλεσμα της τριπλής απόσταξης.

