Pepper Secret Nights με το Jameson Irish Whiskey και τους HI ROLLERS

Ένας μυστικός χώρος στο κέντρο της Αθήνας. Ένα καταφύγιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που γίνεται κρυφό ιρλανδέζικο μπαρ. Ένα ακουστικό live, μια exclusive speakeasy εμπειρία για λίγους τυχερούς Peppers.

Συντονιστείτε στις εκπομπές του Pepper 96.6 και κερδίστε προσκλήσεις για να ζήσετε μια βραδιά με ατμόσφαιρα Ιρλανδίας στο κρυμμένο bar του Jameson Irish Whiskey σε κρυφή τοποθεσία στο κέντρο της πόλης, με τους Hi Rollers.

Οι Hi Rollers γνωστοί μουσικοί στο χώρο του Rock ‘n’ Roll και της Jazz, παίζουν γνωστά κομμάτια, δημιουργώντας το δικό τους μοναδικό στυλ που επικεντρώνεται στο χορό.

Το πρόγραμμα των Hi Rollers είναι πάντα μια ευκαιρία για πολύ χορό με γνωστούς και «ξεσηκωτικούς» ρυθμούς και την ατμόσφαιρα των 40s-50s partys να ζωντανεύει με ένα μοναδικό τρόπο!

Pepper Secret Night

Πότε: Πέμπτη 30 Ιανουαρίου

Που: Είναι μυστικό. Θα λάβετε οδηγίες στο κινητό σας

Με ποιον: Με τους Ηi Rollers

Πως: Με πρόσκληση και secret code από τον Pepper 96.6

Ώρα έναρξης

21.00 - Pepper Dj Set από τoν Κοσμά Δεβελέγκα

22.30 – Ηi Rollers

Προϋπόθεση: να είστε άνω των 18 ετών

Jameson Irish Whiskey, το πιο δημοφιλές Ιρλανδέζικο ουίσκι στον κόσμο.

Ιρλανδέζικο ουίσκι τριπλής απόσταξης, με χαρακτηριστικά “απαλή γεύση”. Απολαύστε Υπεύθυνα.