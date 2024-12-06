Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Pepper Secret Nights με το Jameson Irish Whiskey και τους 33 LOVERS

O Pepper 96.6 και το Jameson Irish Whiskey παρουσιάζουν τα Pepper Secret Nights. 

pepper secret nights

Ένας μυστικός χώρος στο κέντρο της Αθήνας. Ένα καταφύγιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που γίνεται κρυφό ιρλανδέζικο μπαρ. Ένα ακουστικό live, μια exclusive speakeasy εμπειρία για λίγους τυχερούς Peppers.

Συντονιστείτε στις εκπομπές του Pepper 96.6 και κερδίστε προσκλήσεις για να ζήσετε μια βραδιά με ατμόσφαιρα Ιρλανδίας στο κρυμμένο bar του Jameson Irish Whiskey σε κρυφή τοποθεσία στο κέντρο της πόλης. 

Pepper SECRET Night

Πότε: Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου    
Που: Είναι μυστικό. Θα λάβετε οδηγίες στο κινητό σας
Με ποιον: Με τους 33 LOVERS
Πως: Με πρόσκληση και secret code από τον Pepper 96.6

Ώρα έναρξης

21.00 - Pepper Dj Set από την Ελένη Κολοκοτρώνη
22.30 - 33 LOVERS

Προϋπόθεση: να είστε άνω των 18 ετών

Jameson Irish Whiskey, το πιο δημοφιλές Ιρλανδέζικο ουίσκι στον κόσμο.

Ιρλανδέζικο ουίσκι τριπλής απόσταξης, με χαρακτηριστικά “απαλή γεύση”. Απολαύστε Υπεύθυνα

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark