Pepper SECRET Nights με το Jameson Irish Whiskey

Ένας μυστικός χώρος στο κέντρο της Αθήνας. Ένα καταφύγιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που γίνεται κρυφό ιρλανδέζικο μπαρ. Ένα ακουστικό live, μια exclusive speakeasy εμπειρία για λίγους τυχερούς Peppers.

Δηλώστε συμμετοχή και ζήστε μια βραδιά με ατμόσφαιρα Ιρλανδίας στο κρυμμένο bar του Jameson Irish Whiskey σε κρυφή τοποθεσία στο κέντρο της πόλης.

Pepper Secret Night

Πότε: Πέμπτη 14 Nοεμβρίου στις 21.00

Που: είναι μυστικό. Θα λάβετε οδηγίες στο κινητό σας

Με ποιον: Με τον PANO BIRBA

Πως: Με πρόσκληση και secret code από τον Pepper 96.6

Pepper Dj Set: Dj Spector

Jameson Irish Whiskey, το πιο δημοφιλές Ιρλανδέζικο ουίσκι στον κόσμο.

Ιρλανδέζικο ουίσκι τριπλής απόσταξης, με χαρακτηριστικά “απαλή γεύση”. Απολαύστε Υπεύθυνα



