Pepper Secret Nights με το Jameson Irish Whiskey

Ένας μυστικός χώρος στο κέντρο της Αθήνας.

Ένα καταφύγιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που γίνεται κρυφό ιρλανδέζικο μπαρ.

Ένα ακουστικό live, μια exclusive speakeasy εμπειρία για λίγους τυχερούς Peppers.

Δηλώστε συμμετοχή και ζήστε μια βραδιά με ατμόσφαιρα Ιρλανδίας στο κρυμμένο bar του Jameson Irish Whiskey σε κρυφή τοποθεσία στο κέντρο της πόλης.

Για να απολαύσετε το Pepper Secret Night, συντονιστείτε στις εκπομπές του Pepper 96.6

Pepper Secret Night

Πότε: Πέμπτη 24 Οκτωβρίου

Που: είναι μυστικό. Θα λάβετε οδηγίες στο κινητό σας

Με ποιον: Με τους Hermaphrodite’s Child

Πως: Με πρόσκληση και secret code από τον Pepper 96.6

Ώρα έναρξης: 21.00 - Pepper Dj Set από τον Δημήτρη Λεμονίδη

22.30 - Hermaphrodite’s Child

Hermaphrodite's Child

Οι Hermaphrodite's Child μας ταξιδεύουν στη χρυσή εποχή της σύγχρονης μουσικής, αναβιώνοντας τον αυθεντικό ήχο των δεκαετιών του '50 και '60 Αποδίδουν με ακρίβεια τις επιτυχίες των The Beatles, The Rolling Stones, Chuck Berry, The Kinks και πολλών άλλων καλλιτεχνών που διαμόρφωσαν τον ήχο αυτής της περιόδου,προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία στο κοινό.

Jameson Irish Whiskey

Tο πιο δημοφιλές Ιρλανδέζικο ουίσκι στον κόσμο.

Ιρλανδέζικο ουίσκι τριπλής απόσταξης, με χαρακτηριστικά “απαλή γεύση”.

Απολαύστε Υπεύθυνα

