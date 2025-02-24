Pepper Secret Night με το Jameson Irish Whiskey και τον George Zervos and Rock ‘n Roll Band

Ένας μυστικός χώρος στο κέντρο της Αθήνας. Ένα καταφύγιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που γίνεται κρυφό ιρλανδέζικο μπαρ. Ένα ακουστικό live, μια exclusive speakeasy εμπειρία για λίγους τυχερούς Peppers.

Συντονιστείτε στις εκπομπές του Pepper 96.6 και κερδίστε προσκλήσεις για να ζήσετε μια βραδιά με ατμόσφαιρα Ιρλανδίας στο κρυμμένο bar του Jameson Irish Whiskey σε κρυφή τοποθεσία στο κέντρο της πόλης, με τον George Zervos and Rock ‘n Roll Band.

Ο George Zervos χτίζει γέφυρες ανάμεσα στην country του Johnny Cash, τα ρομαντικά 50ς των Everly Brothers και το metal, για να δημιουργήσει ένα ευφάνταστο μουσικό υβρίδιο κρατώντας τα κλειδιά για την είσοδο σε μια μυσταγωγική εμπειρία. Έχει ξεχωρίσει για το εκρηκτικό performance και για το πάθος του όταν τραγουδά και παίζει κιθάρα, είτε σαν leader των Swingin’ Cats είτε ως σόλο καλλιτέχνης. Μετρά πολυάριθμες εμφανίσεις σε Ελλάδας και εξωτερικό – έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα της ελληνικής και ξένης μουσικής σκηνής.

Πότε: Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου

Που: Είναι μυστικό. Θα λάβετε οδηγίες στο κινητό σας

Πως: Με πρόσκληση και secret code από τον Pepper 96.6

Ώρα έναρξης

21.00 - Pepper Dj Set από την Ελένη Κολοκοτρώνη

22.30 – George Zervos and Rock ‘n Roll Band

Προϋπόθεση: να είστε άνω των 18 ετών

Jameson Irish Whiskey, το πιο δημοφιλές Ιρλανδέζικο ουίσκι στον κόσμο.

Ιρλανδέζικο ουίσκι τριπλής απόσταξης, με χαρακτηριστικά “απαλή γεύση”. Απολαύστε Υπεύθυνα.