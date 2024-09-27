Τα Pepper Church Sessions επιστρέφουν για 9η σεζόν!

Pepper Church Sessions - οι ατμοσφαιρικές συναυλίες στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας, παρέα με το πιο ασυνήθιστο τζιν το Hendrick’s.

Τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου o Pepper 96.6 και ο Vassilikos παρουσιάζουν το νέο project «The Grand Duet».

Ο Vassilikos και ο Γιώργος Τριανταφύλλου – το δεύτερο μέλος του Grand Duet* – είναι το απόλυτο ταίριασμα σε αυτό το μουσικό σχήμα.

Το set list περιλαμβάνει αγαπημένα κομμάτια των Raining Pleasure έτσι όπως τα θυμόμαστε, αλλά και κάποια με αλλαγμένο ήχο σε μια σύγχρονη εκτέλεσή τους.

Στο Pepper Church Session θα ακούσουμε διασκευές σε εμβληματικά τραγούδια από το album Vintage (2009), το You are my destiny και το I who have nothing θα κάνουν το live πιο ατμοσφαιρικό – ενώ δε θα λείψουν οι αναφορές στο Sunday Cloudy Sunday (2013) με διασκευές του Βασίλη Τσιτσάνη.

Το Grand Duet μας υπόσχεται πως αν κλείσουμε τα μάτια θα νιώσουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά από μια full band που παίζει όλα τα όργανα.

Η είσοδος στα Pepper Church Sessions πραγματοποιείται μόνο με προσκλήσεις από τον Pepper 96.6

Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις.

Ραντεβού στα Pepper Church Sessions με απολαυστικά Hendrick’s & tonic.

