Pepper Church Sessions με το Παιδί Τραύμα….αλλιώς

Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει για 8η χρονιά τα Pepper Church Sessions, τις ατμοσφαιρικές συναυλίες του στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας, παρέα με το πιο ασυνήθιστο τζιν, το Hendrick’s.

Τη Δευτέρα 10 Ιουνίου το Παιδί Τραύμα παρουσιάζει για μια και μοναδική φορά, ένα αλλιώτικο live, με μόνα συστατικά τη φωνή και το πιάνο.

Το Παιδί Τραύμα θα προσεγγίσει τα τραγούδια του εντελώς διαφορετικά. Με μπουάτ αισθητική, εμπλουτισμένη με στοιχειά κλασσικής μουσικής, θα ερμηνεύσει κομμάτια από τη δισκογραφία του, ενορχηστρωμένα αποκλειστικά για πιάνο και φωνή, προσκαλώντας το κοινό να βυθιστεί σ’ ένα ακατέργαστο συναίσθημα.

Στο πιάνο ο George Gaudy, γνωστός από τη δεκαετή του πορεία στη δισκογραφία και τη μουσική τίτλων στο «Έτερος εγώ», κλασσικά εκπαιδευμένος πιανίστας και υποψήφιος διδάκτωρ στο UEL.



