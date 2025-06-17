Pepper Church Sessions με την Billie Kark

Tη Δευτέρα 23 Ιουνίου στις 20.30 έρχεται στα Pepper Church Sessions η Billie Kark.

H νεαρή τραγουδοποιός, την οποία οι Peppers ξεχώρισαν από την πρώτη στιγμή στα Pepper Fresh, προσαρμόζει το set της στη μυσταγωγία της αγγλικανικής εκκλησίας και στη μοναδική ατμόσφαιρα των συναυλιών του Pepper 96.6

Η 24χρονη Βασιλεία, δηλαδή η Billie Kark, είναι τραγουδοποιός και αποτελεί τη φρέσκια φωνή στη μουσική σκηνή της Αθήνας.

H είσοδος στα Pepper Church Sessions πραγματοποιείται μόνο με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Pepper 96.6

Billie Kark

Το «Πάρτι» την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό. Το τραγούδι αγαπήθηκε ιδιαιτέρως από τη νέα γενιά, περιγράφοντας τις ανασφάλειες και τα αδιέξοδα του σήμερα

Με έναν ξεχωριστό uptempo τρόπο, δημιουργώντας παράλληλα μια παρηγορητική αποφόρτιση.

Το άλλο πρόσωπο της Billie Kark, αγαπά το παραδοσιακό μας τραγούδι, ονειροβατεί σε δάση και βουνοκορφές αναζητώντας ιστορίες με μυθικά πλάσματα, και δίνοντας μας τραγούδια όπως το «Βάλια Κάλντα».

Ο ήχος της θα μπορούσε να περιγραφεί ως ambient και αιθέριος, αλλά συγχρόνως και σκοτεινός ή μυστηριώδης.

ΧΟΡΗΓΟΙ:

ΔΕΗ

CAMPARI

Απολαύστε υπεύθυνα.