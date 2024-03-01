Pepper Church Sessions με τη Μόνικα

Τη Δευτέρα 11 Μαρτίου στις 20.30 καλεσμένη θα είναι η Monika, η υπέροχη songwriter & ερμηνεύτρια, που οι Peppers αγάπησαν από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στην ελληνική μουσική σκηνή.

H Monika, η οποία επέστρεψε το 2023 με το άλμπουμ Proud έρχεται στα Church Sessions για ένα live αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6

H Μόνικα Χριστοδούλου είναι τραγουδίστρια-τραγουδοποιός, συνθέτης και μουσικός παραγωγός. Παίζει πιάνο, κιθάρα, σαξόφωνο, ακορντεόν και τύμπανα.

Με στίχους που αποτυπώνουν με τον πιο ποιητικό και τρυφερό τρόπο όλα τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τα μηνύματα που θέλει να περάσει η Monika.

Η Monika φαντάζεται κάθε live της σαν ένα ταξίδι που μοιράζεται με το κοινό: «Το πιο όμορφο ταξίδι είναι αυτό που σου χαρίζεται μέσα από ένα τραγούδι. Είτε κλείνεις τα μάτια και αφήνεσαι να σε παρασύρει η μελωδία, είτε κοιτάς γύρω σου, είτε συγκινείσαι, τραγουδάς ή χορεύεις, είτε κρατάς το ρυθμό με τα χέρια σου παρέα με τους αγαπημένους σου, πάντα κερδίζεις το πιο πολύτιμο δώρο: την αλλαγή. Και μετά όλα είναι πιο καθαρά. Πιο όμορφα. Με νόημα»

Ραντεβού στα Pepper Church Sessions με απολαυστικά Hendrick’s & Tonic.

Η είσοδος στα Pepper Church Sessions πραγματοποιείται μόνο με προσκλήσεις από τον Pepper 96.6.

Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.

Χορηγοί

ΔΕΗ

Hendrick’ s Gin

Με την υποστήριξη του Hendrick’s, του πιο unusual gin. Απολαύστε Υπεύθυνα.



