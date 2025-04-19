Pepper Church Sessions με τη Δεσποινίς Τρίχρωμη

Τα Pepper Church Sessions, οι ατμοσφαιρικές συναυλίες στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας, διανύουν την 9η σεζόν.

Τη Δευτέρα 28 Απριλίου στις 20.30 η μοναδική Δεσποινίς Τρίχρωμη έρχεται στα Pepper Church Sessions, με guest τον The Boy.

H είσοδος στα Pepper Church Sessions πραγματοποιείται μόνο με προσκλήσεις από τον Pepper 96.6

Δεσποινίς Τρίχρωμη

Είναι μουσικός, τραγουδίστρια, στιχουργός. Μας συστήθηκε με το πρώτο άλμπουμ της «Πού πάνε τα μπαλόνια» (το 2014). Έχει κυκλοφορήσει τρία προσωπικά άλμπουμ.

Έχει γράψει τραγούδια για θεατρικές παραστάσεις και ταινίες. Κέρδισε το βραβείο καλύτερης πρωτότυπης μουσικής στα Βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου Ίρις 2020 για τη μουσική που συνέθεσε σε συνεργασία με τον The Boy για την ταινία του “Winona". Έχει κυκλοφορήσει σε περιορισμένα αντίτυπα μία τριλογία από μικρά βιβλία που έχει γράψει μέσα στα χρόνια.

Η Δεσποινίς Τρίχρωμη, μέσα σ’ έναν μοναδικό χώρο, μ’ ένα μοναδικό συνθεσάιζερ και μια μοναδική παρέα μουσικών, θα μας παρουσιάσει κομμάτια από τη δισκογραφία της, αλλά και μία special ενότητα αφιερωμένη στη σύμπραξή της με τον The Boy, ο οποίος συμμετέχει στο Pepper Church Session ως guest.

The Boy

Σκηνοθέτης και μουσικός. Έχει σκηνοθετήσει οκτώ ταινίες μεγάλου μήκους (Κλαις;, Ροζ, Χιγκίτα, Νήμα, Winona, Γυμναστήριο, Πολύδροσο, Βγαίνουν μέσα απ’ τη Μάργκο) που έχουν παρουσιαστεί και βραβευτεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει κυκλοφορήσει πάνω από 25 μουσικά άλμπουμ και έχει γράψει μουσική για τον κινηματογράφο και το θέατρο.

Xορηγοί:

ΔΕΗ

CAMPARI

Απολαύστε Υπεύθυνα.