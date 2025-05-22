Την Παρασκευή 30 Μαΐου μαζευόμαστε στο Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα από το Μέγαρο Μουσικής (και τη στάση του μετρό) από τις 6 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ.

Τις μουσικές αναλαμβάνουν special guests και οι παρουσιαστές του Pepper 96.6

O Pepper 96.6 δημιουργεί ένα μαγευτικό open-air σκηνικό:

Μουσικές, φίλοι, summer vibe, ποτά στο χέρι, απλωμένες πετσέτες στο γρασίδι, παρέες μαζεμένες κάτω από τα δέντρα του πάρκου και φυσικά dj sets από κορυφαίους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, που ανήκουν στην ομάδα του Pepper 96.6



• Είσοδος ελεύθερη

• Ανοιχτός χώρος, φιλόξενος και για τα κατοικίδιά μας

Το Pepper at the park γίνεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

Παρασκευή 30/5, από τις 6 το απόγευμα

Πάρκο Ελευθερίας, Βασιλίσσης Σοφίας

Μετρό: Στάση Μέγαρο Μουσικής

Χορηγοί:

ΔΕΗ

APEROL

Απολαύστε Υπεύθυνα.