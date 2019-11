Οι ηθοποιοί Κέβιν Χαρτ, Zendaya, Μίλι Μπόμπι Μπράουν και Κολ Σπράους και το k-pop γυναικείο συγκρότημα BLACKPINK ήταν οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς απονομής των 45ων βραβείων People’s Choice Awards του E!.

Η ηθοποιός Τζένιφερ Άνιστον τιμήθηκε με το Icon Award (Βραβείο Ειδώλου) για τη συνολική πορεία της στον χώρο του θεάματος και παρέλαβε το βραβείο Καλύτερης Κωμικής Ταινίας 2019 μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της, Άνταμ Σάντλερ, η τραγουδίστρια Γκουέν Στέφανι με το Fashion Icon Award (Βραβείο Ειδώλου της Μόδας) και η τραγουδίστρια Pink με το Champion Award (Βραβείο Πρωταθλητή).

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ άνοιξε την τελετή τιμώντας τον Κέβιν Χαρτ που κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία του Καλύτερου Comedy Act.

Τα People's Choice Award (Βραβεία Κοινού στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη μουσική) είναι τα μοναδικά τα οποία απονέμονται αποκλειστικά με βάση τα αποτελέσματα ψηφοφορίας κοινού για τις αγαπημένες του ταινίες, τραγούδια και εκπροσώπους της pop κουλτούρας.

Το κοινό ψήφισε και έστεψε νικητές σε συνολιά 43 κατηγορίες.

Η τελετή απονομής διοργανώθηκε στις 10 Νοεμβρίου στο Barker Hangar, στη Σάντα Μόνικα, της Καλιφόρνια και ήταν μία βραδιά με παρουσιαστές τους ηθοποιούς Σάρα Χάιλαντ, KJ Apa και Τζίνα Ντιούαν, διάσημους καλεσμένους και πολλούς εκπροσώπους του Χόλιγουντ, της τηλεόρασης, της μουσικής βιομηχανίας και της ποπ κουλτούρας να ανεβαίνουν στη σκηνή για να παραλάβουν τα τρόπαιά τους.



Με ζωντανές εμφανίσεις τους εντυπωσίασαν οι Alessia Cara και Kelsea Ballerini.

Αναλυτικά οι νικητές της 45ης τελετής απονομής των βραβείων People’s Choice Awards του E!:



Βραβεία Κινηματογράφου

Ταινία του 2019: “Avengers: Endgame”

Κωμική Ταινία του 2019: "Murder Mystery"

Ταινία Δράσης του 2019: “Avengers: Endgame”

Δραματική Ταινία του 2019: “After”

Οικογενειακή Ταινία του 2019: “Aladdin”

Καλύτερος Άνδρας Ηθοποιός στον Κινηματογράφο 2019: Robert Downey Jr.

Καλύτερη Γυναίκα Ηθοποιός στον Κινηματογράφο 2019 : Zendaya

Καλύτερος Ηθοποιός Δραματικής Ταινίας 2019: Cole Sprouse

Καλύτερος Ηθοποιός Κωμικής Ταινίας 2019 : Noah Centineo

Καλύτερος Ηθοποιός Ταινίας Δράσης 2019: Tom Holland

Καλύτερη Φωνή Ταινίας Animation 2019: Beyoncé



Τηλεοπτικά Βραβεία



Σειρά του 2019: “Stranger Things”

Δραματική Σειρά 2019: “Stranger Things”

Κωμική Σειρά 2019: “The Big Bang Theory”

Ριάλιτι Σειρά 2019: “Keeping Up with the Kardashians”

Διαγωνιστικό Σόου 2019: “America’s Got Talent”

Καλύτερος Άνδρας Ηθοποιός στην Τηλεόραση 2019: Cole Sprouse

Καλύτερη Γυναίκα Ηθοποιός στην Τηλεόραση 2019: Millie Bobby Brown

Καλύτερος Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά 2019: Zendaya

Καλύτερος Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά 2019: Kristen Bell

Καλύτερο Πρωινό Talk Show 2019: “The Ellen DeGeneres Show”

Καλύτερο Βραδινό Talk Show 2019: Jimmy Fallon

Καλύτερη Διαγωνιζόμενη σε Ριάλιτι Σόου 2019: Hannah Brown

Καλύτερη Πρωταγωνίστρια σε Τηλεοπτικό Ριάλιτι 2019: Khloé Kardashian

Καλύτερη Bingeworthy Σειρά 2019: “Outlander”

Καλύτερη Sci-Fi/Fantasy Σειρά 2019: “Shadowhunters”



Μουσικά Βραβεία



Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης 2019: Shawn Mendes

Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνης 2019: Billie Eilish

Καλύτερο Συγκρότημα 2019: BLACKPINK

Καλύτερο Άλμπουμ 2019: Taylor Swift, Lover

Καλύτερο Τραγούδι 2019: Shawn Mendes, Camila Cabello, “Señorita”

Καλύτερος Κάντρι Καλλιτέχνης 2019: Blake Shelton

Καλύτερος Λάτιν Καλλιτέχνης 2019: Becky G

Καλύτερο Μουσικό Βίντεο 2019: “Kill This Love”, BLACKPINK

Καλύτερη Περιοδεία 2019: BLACKPINK: BLACKPINK 2019 World



Κατηγορίες Pop Culture



Καλύτερος Σταρ των Social Media 2019: David Dobrik

Influencer Ομορφιάς 2019: Bretman Rock

Διάσημος των Social Media 2019: Ellen DeGeneres

Ζώο Πρωταγωνιστής 2019: Doug the Pug

Καλύτερο Comedy Act 2019: Kevin Hart

Πρωταγωνιστής του Style 2019: Harry Styles

Game Changer 2019: Simone Biles

Pop Podcast 2019: “Scrubbing In with Becca Tilley and Tanya Rad”

Πηγή: skai.gr