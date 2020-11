Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν ανακηρύχθηκε «ο πιο σέξι άνδρας εν ζωή» για το 2020 (Sexiest Man Alive) από το περιοδικό People και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικράτησε ικανοποίηση.

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, τα νέα για το νέο εξώφυλλο του περιοδικού και την απονομή του τίτλου στον Αμερικανό ηθοποιό αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο «Jimmy Kimmel Live !».

Michael B. Jordan Is PEOPLE's Sexiest Man Alive 2020: 'The Women in My Family Are Proud of This One' https://t.co/RcwUKqAUYn (@michaelb4jordan) pic.twitter.com/SEAZTl13xs