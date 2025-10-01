Πάτρα: Καρναβάλι για πάντα

Του Νικόλα Μπάρδη

Το Καρναβάλι της Πάτρας αποτελεί αναμφίβολα το highlight της χρονιάς για όλη την πόλη, που προετοιμάζεται ολόκληρους μήνες γι’ αυτό, και εκείνες τις ημέρες συγκεντρώνει πλήθος κόσμου από όλη τη χώρα, αλλά και το εξωτερικό, που ανυπομονούν να ντυθούν με κάποιο γκρουπ, ή απλά να βγουν μια βόλτα στους γεμάτους κόσμο δρόμους της πόλης και να θαυμάσουν τα ευφάνταστα άρματα και τις στολές, που γίνονται πάντα θέμα συζήτησης!

Εικόνες και βίντεο από το υπαίθριο αυτό πάρτι ανεβαίνουν στα social media και δίνουν τον παλμό μιας πόλης που ξέρει πώς να γιορτάζει.

Λίγο μετά την λήξη ενός καρναβαλιού, και αφού τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα στον αχαϊκό ουρανό σημάνουν το πέρας των εκδηλώσεων, αρχίζουν οι προετοιμασίες για το επόμενο! Ναι, καλά διαβάσατε.

Ο Δήμος Πατρέων, χωρίς να χάσει χρόνο, αρχίζει από νωρίς στο καρναβαλικό εργαστήρι τις προετοιμασίες για τα άρματα και τους καρναβαλικούς ήρωες της επόμενης σεζόν. Συνήθως οι άνθρωποι που καλλιτεχνούν τα άρματα, εμπνέονται από πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας, αλλά και από πρόσωπα ή περιστατικά της επικαιρότητας, όμως αυτό αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες και τις εξελίξεις που προκύπτουν.

Μέσα, λοιπόν, στο εργαστήρι τους φτιάχνουν με μεράκι και με προσοχή στη λεπτομέρεια τα άρματα της παρέλασης για το επόμενο έτος.

Με περισσότερους από 50.000 καρναβαλιστές στις παρελάσεις της πόλης, χιλιάδες επισκέπτες που κατακλύζουν εκείνες τις μέρες την Πάτρα για να ζήσουν από κοντά αυτήν τη μοναδική εμπειρία, και τηλεοπτικά δίκτυα από κάθε γωνιά της χώρας, το πατρινό καρναβάλι μαγνητίζει τα βλέμματα όλων σχεδόν αβίαστα, ενώ όλοι περιμένουμε πως και πως να δούμε τι άρματα θα ξεχυθούν στους δρόμους, και ποια πρόσωπα θα βρεθούν στο επίκεντρο.

Με πολύ χιούμορ, καυστική διάθεση αλλά και ερωτισμό, κάθε άρμα λέει μία διαφορετική ιστορία, και δίνει χρώμα στους πολύβουους δρόμους της πόλης, που εκείνες τις μέρες μένει άγρυπνη! Μικροί και μεγάλοι, πατρινοί και τουρίστες γίνονται μία μεγάλη παρέα και γιορτάζουν ολημερίς στα κατάμεστα μαγαζιά της πόλης, ενώ αφού τελειώσει το καρναβάλι, ανανεώνουν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά.

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ τρύπωσε στο καρναβαλικό εργαστήρι του Δήμου Πατρέων, και μας έδωσε μία μικρή γεύση από τα άρματα που θα δούμε το 2026. Βασιλιάς Καρνάβαλος θα είναι ο θεός Διόνυσος, που έχει ταυτιστεί με το γλέντι και το κρασί, δύο από τα στοιχεία που η Πάτρα γνωρίζει πολύ καλά. Ετοιμαστείτε για απίθανες στολές, ευφάνταστα άρματα και τρελό ξεφάντωμα στα στενά της αχαϊκής πρωτεύουσας. Το καρναβάλι ετοιμάζεται πυρετωδώς!

Εσείς, θα το χάσετε;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.