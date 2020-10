Λονδίνο: Θανάσης Γκαβός

Η επιτροπή των Greek International Women Awards (GIWA) ανακοίνωσε την παράταση της διαδικασίας υποβολής των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία μέχρι τις 25 Νοεμβρίου του 2020.

Οι υποψήφιες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.greekinternationalwomenawards.com. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 6 Απριλίου του 2021 και η τελετή απονομής βραβείων θα γίνει διαδικτυακά.



Λαμβάνοντας υπόψη τα πρωτόκολλα που ισχύουν για κοινωνικές εκδηλώσεις αλλά και τα περιοριστικά μέτρα στις μετακινήσεις που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν να αναστείλουν την τελετή με φυσική παρουσία απονομής που είχε προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2020 θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγεία όσων συμμετέχουν.



Η μέχρι στιγμής συμμετοχή στα βραβεία από γυναίκες εντός και εκτός συνόρων, που χαρακτηρίζεται «εντυπωσιακή», αποκαλύπτει το πόσες Ελληνίδες ξεχωρίζουν παγκοσμίως για τις ικανότητες και το έργο τους.



Τα διεθνή βραβεία, που διεξάγονται για δεύτερη φορά, έχουν ως στόχο να αναγνωρίσουν και να επιβραβεύσουν Ελληνίδες που έχουν καταφέρει να διακριθούν μέσω των επαγγελματικών τους επιτευγμάτων, της δράσης και των επιδόσεων τους στον τομέα τους.



Οι φετινές υπό βράβευση κατηγορίες είναι:



Τέχνη και Πολιτισμός(Arts and Culture)

Σχέδιο (Design)

Επιχειρηματικότητα (Business and Entrepreneurship)

Μόδα (Fashion)

Οικονομικές Επιστήμες (Finance)

Τουρισμός και φιλοξενία (Hospitality)

Θετικές επιστήμες (Science)

Κοινωνικές Επιστήμες(Social Science)

Ναυτιλιακά (Shipping)

Αθλητισμός (Sports)

Κοινωνική Υπευθυνότητα (Social Responsibility)

Young Star Award 18-23



Η κριτική επιτροπή των βραβείων αποτελείται από προσωπικότητες που έχουν ξεχωρίσει στον τομέα τους στην Ελλάδα και διεθνώς και αντιπροσωπεύουν τις αξίες των GIWA: αριστεία, εγκυρότητα, σεβασμός, παραγωγικότητα, υπευθυνότητα, διαφάνεια και ήθος.



Η διαδικασία διεξαγωγής των βραβείων GIWA είναι βασισμένη στην αρχή της διαφάνειας με εποπτεία και διασφάλιση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων απο την ΕΥ και μεταξύ άλλων εμπεριέχει το στοιχείο της δημόσιας ψήφου (public voting), η οποία θα λάβει χώρα μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα των GIWA.



Τα βραβεία GIWA Powered by Aphrodite Hills στηρίζονται από διακεκριμένες επιχειρήσεις, οργανισμούς και επιχειρηματίες, υπο την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και της Ελληνικής Πρεσβείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Πηγή: skai.gr