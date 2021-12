Ο Kasparov έπεισε κάποτε τον εαυτό του πως έχει παραπάνω αυτοπεποίθηση από τον αντιπαλό του και κέρδισε τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στο σκάκι, κάνοντας πράξη το "Fake it, until you make it".

Ο Garry Kasparov και ο επί χρόνια αντίπαλός του Anatoly Karpov – δύο από τους καλύτερους σκακιστές όλων των εποχών – πήραν τις αντίστοιχες θέσεις τους γύρω από τη σκακιέρα.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκακιού του 1990 επρόκειτο να ξεκινήσει.

Οι δύο άντρες θα έπαιζαν 24 παιχνίδια με τον παίκτη με το υψηλότερο σκορ να ανακηρύσσεται Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο σκάκι. Συνολικά, ο αγώνας θα διαρκούσε τρεις μήνες με τους πρώτους 12 αγώνες να γίνονται στη Νέα Υόρκη και τους τελευταίους 12 στη Λυών της Γαλλίας.

Ο Garry Kasparov ξεκίνησε καλά, αλλά σύντομα άρχισε να κάνει λάθη. Έχασε το έβδομο παιχνίδι και άφησε πολλές νίκες να ξεφύγουν στο πρώτο μισό του τουρνουά. Μετά τα πρώτα 12 παιχνίδια, οι δύο άνδρες έφυγαν από τη Νέα Υόρκη με το ματς ισόπαλο 6-6.

Οι New York Timesανέφεραν ότι «ο κ. Garry Kasparov είχε χάσει την πίστη του και είχε γίνει μάλλον νευρικός στη Νέα Υόρκη».

Όταν ξεκίνησε το δεύτερο μισό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Σκακιού στη Λυών της Γαλλίας, ο Kasparov ανάγκασε τον εαυτό του να παίξει επιθετικά. Προηγήθηκε κερδίζοντας την 16η αγωνιστική. Με τη σταδιακή οικοδόμηση της αυτοπεποίθησής του, πέτυχε καθοριστικές νίκες και στη 18η και την 20ή αγωνιστική. Τελικά ο Kasparov έχασε μόνο δύο από τους τελευταίους 12 αγώνες και κέρδισε τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στο σκάκι.

Και τον διατήρησε για άλλα 10 χρόνια.

Fake it, until you make it

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η νοοτροπία και η απόδοση συνδέονται κατά κάποιο τρόπο. Αλλά αυτή η σύνδεση λειτουργεί αμφίδρομα. Μια σίγουρη και θετική νοοτροπία μπορεί να είναι τόσο η αιτία των πράξεων σου όσο και το αποτέλεσμα αυτών.

Η σχέση μεταξύ σωματικής απόδοσης και ψυχικής στάσης είναι αμφίδρομη. Η αυτοπεποίθηση είναι συχνά το αποτέλεσμα της επίδειξης της ικανότητάς σου. Αυτός είναι ο λόγος που η μέθοδος του Garry Kasparov να παίζει σαν να ένιωθε σίγουρος θα μπορούσε να οδηγήσει σε πραγματική αυτοπεποίθηση.

Έπεισε το σώμα του και το μυαλό του, να λειτουργήσουν σαν να ήταν ήδη νικητής. Και λειτούργησε.

Έχει άλλωστε αποδειχθεί η σχέση μεταξύ συμπεριφοράς και αυτοπεποίθησης και δεν αφορά μόνο την αυτοβοήθεια και την αυτοβελτίωση. Αλλάζει το mentality, που σε κάθε περίπτωση στη ζωή σου είναι σημαντικό.

Η Amy Cuddy, ερευνήτρια του Harvard που μελετά τη γλώσσα του σώματος, ανέφερε για παράδειγμα, ότι το να έχεις απλώς μία πιο σίγουρη στάση σώματος, μπορεί να αυξήσει την αυτοπεποίθηση και να μειώσει το άγχος σου.

Γιατί προγραμματίζεις το σώμα και τον εγκέφαλο σου, να πιστέψουν πως έχεις αυτοπεποίθηση ακόμα κι αν στην αρχή προσποιείσαι.

Η αυτοπεποίθηση είναι κάτι υπέροχο, αλλά αν σε κυριεύει ο φόβος, η αμφιβολία για τον εαυτό σου ή η αβεβαιότητα, τότε άφησε τη συμπεριφορά σου να οδηγήσει τις πεποιθήσεις σου. Αν εσύ πιστέψεις πως έχεις αυτοπεποίθηση, θα έχεις. Αν πείσεις τον εαυτό σου πως δεν υπάρχει ίχνος αυτοπεποίθησης μέσα σου, τότε το αποτέλεσμα δεν θα σου αρέσει.

“Παίξε” πάντα σαν να είσαι ήδη η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μίλησε σαν να αισθάνεσαι όντως σιγουριά κι αυτοπεποίθηση.

Η τολμηρή νοοτροπία έχει ως αποτέλεσμα μία πιο τολμηρή συμπεριφορά. Μία νοοτροπία αυτοπεποίθησης, θα έχει ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη συμπεριφορά.

Τι έχεις να χάσεις εξάλλου; Το πολύ πολύ να “πάρεις” ακόμα μία παρτίδα σκάκι!

Διαβάστε ακόμη:

Οικογενειακή αποξένωση: Όταν οι δεσμοί της οικογένειας είναι πιο εύθραυστοι απ’ όσο φαντάζεσαι

Οι καλύτερες σαμπάνιες για να γιορτάσεις τα Χριστούγεννα

Πηγή: Savoir Ville

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις