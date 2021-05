Όχι πια πλαστικά (lightsabers) σε επίδοξους Jedi και Sith... Η Disney, ιδιοκτήτρια του franchise του Πολέμου των Άστρων, κατασκεύασε ένα εντυπωσιακό φωτόσπαθο και το παρoυσίασε στο κοινό μέσω μιας σωσία της Ρέι η οποία πρωταγωνίστησε στις τελευταίες τρεις ταινίες της εννιαλογίας!



Μια γεύση του νέου lightsaber παρουσίασε ο κολοσσός της ψυχαγωγίας στις 4 Μαΐου, μέρα αφιερωμένη στο έπος του Star Wars (May the fourth είναι το λογοπαίγνιο που θυμίζει May the force).



Η Disney δεν έχει αποκαλύψει αν και πότε θα κυκλοφορήσει το φωτόσπαθο της στην αγορά, παρόλα αυτά αποτελεί κύριο συστατικό στοιχείο της καμπάνιας της για τη διαδραστική εμπειρία που θα μπορούν να ζήσουν οι επισκέπτες του εντυπωσιακού ξενοδοχείου που θυμίζει διαστημικό θωρηκτό, το Star Wars: Galactic Starcruiser από το 2022 και έπειτα.

