Τον Φεβρουάριο του '71 ξεκινούν στην Αθήνα τα γυρίσματα της ξένης αστυνομικής περιπέτειας με τίτλο "Le Casse" (Οι διαρρήκτες), μια Ιταλογαλλική παραγωγή με διάσημα ονόματα του παγκόσμιου σινεμά όπως Ομάρ Σαρίφ, Ζαν Πολ Μπελμοντό και Ντάιαν Κάννον. Αρκετά από τα γυρίσματα γίνονται στους δρόμους του Πειραιά με μία από τις σκηνές όπου ο Σαρίφ κυνηγά με το αυτοκίνητο του το αυτοκίνητο του Μπελμοντό, να καταγράφεται ως μια από τις πιο εντυπωσιακές σκηνές καταδίωξης στην ιστορία του κιν/φου, κόβοντας κυριολεκτικά την ανάσα των θεατών που παρακολουθούν το γύρισμα. Οι πρωταγωνιστές με τόπο διαμονής το ξενοδοχείο Χίλτον, για περισσότερο από δύο μήνες θα αναστατώσουν την κοσμική Αθήνα με τον τύπο να χύνει άφθονο μελάνι για τις κινήσεις τους και τους φωτογράφους να αποθανατίζουν κάθε εμφάνιση τους ιδιαίτερα με τον Μπελμοντό και την τότε σύντροφο του την εκρηκτική Ούρσουλα Άντρες. Στην φωτογραφία η λαμπερή Zωή Λάσκαρη (αριστερά) στην δεξίωση που θα δοθεί για τους συν/στές στο ξενοδοχείο, μαζί με τον Ομάρ Σαρίφ, την Γαλλίδα ηθοποιό Νικόλ Καλφάν (κέντρο) και την Ντάιαν Κάννον που συμμετέχουν στην ταινία. Κατά την παραμονή τους στην Αθήνα θα απολαύσουν την βραδινή διασκέδαση σε γραφικά ταβερνάκια της Πλάκας και του Πειραιά, την φωνή της Μαρινέλλας της Βίκυς Μοσχολιού και του Γιάννη Καλαντζη στα νυχτερινά κέντρα και οι δύο άντρες ηθοποιοί θα βρεθούν στην εξέδρα του Σταδίου Καραϊσκάκη για να παρακολουθήσουν ελληνικό ποδοσφαιρικό αγώνα. Ο τύπος θα κάνει αναφορά στον Ομάρ Σαρίφ τον καλλονό Αιγύπτιο ηθοποιό που διαπρέπει στο Χόλιγουντ με ταινίες όπως "Ο Λόρενς της Αραβίας" και "Δόκτωρ Ζιβάγκο", στην φιλία του με την Ρίκα Διαλυνά από την Αμερική και στην γνωριμία του με την Έλενα Ναθαναήλ όπου θα γευματίσει στο Τουρκολίμανο και θα μείνει έκθαμβος από την ομορφιά της. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα με επιτυχία τον Οκτώβριο του '71, με την Ελλάδα που εκείνη την εποχή αποτελεί σημαντικό προορισμό παραγωγής ταινιών για τον ξένο κιν/φο να βρίσκεται για άλλη μια φορά μέσα στην λάμψη και στο επίκεντρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης.#arisloupasis#greekactors#greekactress#vintagemovies#vintagegreece#oldactors#movielegends

A post shared by Aris Loupasis (@arisloupasis) on Jul 4, 2020 at 12:30am PDT