January 28, 1988: Princess Diana visiting the Footscray Park in a suburb of Melbourne 💙 . . . #Diana #DianaSpencer #PrincessDiana #LadyDi #LadyDiana #Lady #QueenofHearts #PrinceWilliam #DukeofCambridge #DuchessKate #KateMiddleton #World #RoyalFamily #Royalty #UK #People #HRH #BuckinghamPalace #KensingtonPalace #England #Monarchy #January #1988 #Fashion #KateMiddleton

A post shared by Princess Diana 🥀 (@princessdianaofengland) on Sep 8, 2020 at 2:54am PDT