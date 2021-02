Μια άγνωστη ιστορία από το 1974, όταν ο Έλβις Πρίσλεϊ της ζήτησε να τραγουδήσει το εμβληματικό ερωτικό τραγούδι «I Will Always Love You» αποκάλυψε πρόσφατα η Ντόλι Πάρτον.

Η τραγουδίστρια της κάντρι, αποκάλυψε στο βιογραφικό ντοκιμαντέρ του Netflix «Here I Am» ότι ο «Βασιλιάς της ροκ εν Ρολ» ήθελε να τραγουδήσει μια εκτέλεση του τραγουδιού, αλλά εκείνη αρνήθηκε για οικονομικούς λόγους.

Η Πάρτον εξομολογείται ότι έχει μετανιώσει αυτή την απόφασή της, όπως αναφέρει ο independent.

«Με φώναξαν κάτω στο στούντιο να γνωρίσω τον Έλβις και να είμαι παρούσα καθώς τραγουδούσε το τραγούδι μου. Ήταν το πιο συναρπαστικό πράγμα που μου είχε συμβεί. Ποιός δεν αγαπά τον Έλβις;», γράφει στο The Big Issue’s Letter To My Younger Self.

«Όμως μετά ο Συνταγματάρχης (Τομ Πάρκερ, ο μάνατζερ του Πρίσλεϊ) με φώναξε το απόγευμα πριν από την συνάντηση και μου είπε: ‘’Ξέρεις ότι πρέπει να έχουμε τουλάχιστον τα μισά από τα κέρδη σε όποιο τραγούδι ηχογραφεί ο Έλβις;’’»

«Κι εγώ απάντησα ‘’όχι, δεν το γνώριζα αυτό’’. Εκείνος μου είπε ‘’Ε, λοιπόν, αυτός είναι ο κανόνας’’. Έτσι του είπα κι εγώ ‘’ Λοιπόν, αυτός δεν είναι ο δικός μου κανόνας’’».

Η Πάρτον αποκάλυψε ότι από την απογοήτευση έκλαιγε όλο το βράδυ.

«Δεν έφταιγε ο Έλβις. Αγαπούσα τον Έλβις. Και είμαι σίγουρη ότι κι εκείνος ήταν απογοητευμένος όπως και εγώ γιατί είχε δουλέψει και ήταν έτοιμος», «ξέρω ότι αγαπούσε το τραγούδι», αναφέρει η Πάρτον.

Η τραγουδίστρια αναφέρει ότι συγκινήθηκε πολύ όταν η Πρισίλα, που ήταν για έξι χρόνια παντρεμένη με τον Πρίσλεϊ, της είπε ότι Έλβις της τραγουδούσε το «I Will Always Love You» ενώ έφευγε από το σπίτι τους μετά τον χωρισμό τους.

Είπε επίσης ότι έγραψε και τραγούδι το οποίο ονόμασε «Ονειρεύτηκα τον Έλβις χθες το βράδυ».

«Έβαλα να το τραγουδήσει μαζί μου, κάποιος με φωνή που θύμιζε του Έλβις» αναφέρει η τραγουδίστρια.

Το τραγούδι, κυκλοφόρησε το 1974 αλλά έγινε ακόμα μεγάλη επιτυχία όταν το τραγούδησε η Γουίντεϊ Χιούστον το 1992 στην ταινία «Σωματοφύλακας».

Η 75χρονη τραγουδίστρια της κάντρι, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού χρηματοδότησε me 1 εκατ. Δολάρια την έρευνα της Moderna για την παραγωγή εμβολίου.

Πηγή: skai.gr