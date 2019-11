Viral έχει γίνει μια πάπια η οποία με μια οσκαρική ερμηνεία υποδύεται ότι είναι νεκρή για να γλιτώσει από ένα σκύλο που πιθανότατα την είχε κυνηγήσει νωρίτερα.

Στο βίντεο που είναι αναρτημένο στο twitter βλέπουμε μια πάπια να φαίνεται νεκρή ενώ στην συνέχεια παρατηρούμε έναν σκύλο να στέκεται από πάνω της και πιθανότατα αποκαρδιωμένος με την έκβαση του κυνηγιού του αποχωρεί από το σημείο.

Την στιγμή εκείνη η ταλαντούχα πάπια σηκώνεται και εξαφανίζεται πριν καν το αντιληφθεί κανείς!

The Oscar for best death or dying by a duck goes to. pic.twitter.com/SgkR74E4Lk