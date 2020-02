Ο Τάικα Γουατίτι (σκηνοθέτης και σεναριογράφος) κέρδισε το Οσκαρ 2020 Διασκευασμένου Σεναρίου για το Jojo Rabbit και προκάλεσε συγκίνηση με την ομιλία του κατά την ιδιαίτερα την στιγμή που αναφέρθηκε στην μαμά του.

Όταν έκατσε όμως δεν ήξερε που να τοποθετήσει το όσκαρ του και καθώς προσπαθούσε να το βολέψει κάπου η Μπρι Λάρσον τον καταγράφει την στιγμή που το βάζει κάτω απο το μπροστινό του κάθισμα και το ποστάρει στο Instagram.

Taika Waititi putting his oscar under the chair is a mood. #Oscars



🎥 Brie Larson via Instagram Story. pic.twitter.com/rpC5tVOVfT