Η Τέιλορ Σουίφτ έχει κερδίσει περισσότερα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία (American Music Awards - AMAs) από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη τα τελευταία 10 χρόνια - και κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες γυναίκας ερμηνεύτριας στην ιστορία.

Στην τελετή απονομής των American Music Awards 2019 η Τέιλορ Σουίφτ θα τιμηθεί με το βραβείο Καλλιτέχνης της Δεκαετίας.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της ποπ έχει κερδίσει περισσότερα AMAs από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη αυτή τη δεκαετία.

Ο Μάικλ Τζάκσον κατέχει σήμερα το ρεκόρ των περισσότερων AMAs με 24 νίκες.

Η Τέιλορ Σουίφτ είναι επίσης η γυναίκα καλλιτέχνης με τα περισσότερα AMAs, με 23 νίκες.

Στην τραγουδίστρια έχει απονεμηθεί το 2014 βραβείο Αριστείας Dick Clark και έχει κερδίσει το τρόπαιο Καλλιτέχνης της Χρονιάς τέσσερις φορές.

Εκτός από την παραλαβή του βραβείου, η παγκόσμια σούπερ σταρ θα τραγουδήσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της 13χρονης καριέρας της.

Στη φετινή τελετή απονομής των AMAs η τραγουδίστρια είναι υποψήφια σε πέντε κατηγορίες, Καλλιτέχνης της Χρονιάς, Καλύτερος Pop/Rock Καλλιτέχνης και Καλύτερος Σύγχρονος Καλλιτέχνης.

Η επιτυχία της "You Need to Calm Down" είναι υποψήφια στην κατηγορία Καλύτερο Μουσικό Βίντεο και το τελευταίο της άλμπουμ “Lover” είναι υποψήφιο για Καλύτερο Pop/Rock Άλμπουμ.

"Η επιρροή της Τέιλορ Σουίφτ στη μουσική αυτή τη δεκαετία είναι αναμφισβήτητη και οι εμφανίσεις της στα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία ήταν πραγματικά θεαματικές" ανέφερε σε δήλωσή του ο Μαρκ Μπάκο, υπεύθυνος προγραμματισμού και ανάπτυξης της Dick Clark Productions. "Είμαστε ενθουσιασμένοι που την τιμάμε ως Καλλιτέχνη της Δεκαετίας και ανυπομονούμε για την επική, ερμηνεία της" πρόσθεσε.

Ο Post Malone είναι ο ερμηνευτής της βραδιάς με επτά συνολικά υποψηφιότητες, οι Ariana Grande και Billie Eilish ακολουθούν με έξι υποψηφιότητες, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Lil Nas X με πέντε υποψηφιότητες η καθεμία, ενώ οι Billy Ray Cyrus, Khalid και Ella Mai διεκδικούν τέσσερα βραβεία ο καθένας.

Η τελετή απονομής των American Music Awards θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του ABC από το Microsoft Theater, στο Λος Άντζελες στις 24 Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr