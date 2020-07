Η Dua Lipa, βρετανίδα σταρ της ποπ, παιδί μεταναστών από το Κόσσοβο, κατηγορήθηκε ότι τροφοδοτεί τον εθνικισμό έπειτα από μια ανάρτησή της στο Twitter στην οποία δείχνει τον χάρτη της Μεγάλης Αλβανίας.

Ο χάρτης απεικόνιζε την Αλβανία να προσαρτά μεγάλα κομμάτια της Σερβίας και της Ελλάδας.

Η τραγουδίστρια, η οποία συνήθως κάνει πρωτοσέλιδα στα μέσα ενημέρωσης για τις ποπ επιτυχίες της, έχει πλέον βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής και για τις εθνικιστικές απόψεις της.

Σε ένα tweet που έκανε την Κυριακή, η Lipa υπερασπίστηκε την καταγωγή της ως «γηγενής και όχι ως μετανάστρια». Στο tweet της επισυνάφθηκε ένας χάρτης της Αλβανίας που δείχνει ότι κατέχει τμήματα της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, καθώς και της Σερβίας και της αποσχισμένης επαρχίας του Κοσσυφοπεδίου, με τη λέξη "autochthonous" από κάτω.

au•toch•tho•nous adjective

(of an inhabitant of a place) indigenous rather than descended from migrants or colonists pic.twitter.com/OD9bNmLcZ4