«Όπου υπάρχει Ελλάδα»: Το ταξίδι στη Φολέγανδρο συνεχίζεται - Δείτε το trailer

Η Φολέγανδρος είναι το στούντιο του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και σήμερα, Τρίτη 15 Ιουλίου στις 14.45. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής, για 2η μέρα από τη Χώρα του νησιού, παρουσιάζουν ενδιαφέροντα θέματα για το πανέμορφο νησί των Κυκλάδων και τους κατοίκους του.

Το ταξίδι στη Φολέγανδρο συνεχίζεται με τις ανθρώπινες ιστορίες και την ανόθευτη ομορφιά της. Η παράδοση συναντά την απλή σύγχρονη ζωή και η αυθεντικότητα αναδύεται σε κάθε γωνιά στη Χώρα της. Γνωρίζουμε τις μυρωδιές, τις γεύσεις και την ψυχή του νησιού από ένα εστιατόριο «σαν στο σπίτι μας».

Ακολουθούμε τη μοναδική γιατρό του νησιού, μια 25χρονη νέα από την Καβάλα, από το σπίτι της μέχρι το ιατρείο. Το κινητό της τηλέφωνο είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο, χειμώνα - καλοκαίρι. Μαθαίνουμε τις αγωνίες της αλλά και τα όνειρα που την έφεραν εδώ. Ένα το ασθενοφόρο και επιτέλους υπάρχει και οδηγός… Στο παρελθόν, στο τιμόνι του είχε βρεθεί και ο ίδιος ο δήμαρχος του νησιού.

Στο μοναδικό ξενοδοχείο χωρίς ρεύμα, η μαγεία της φύσης γίνεται η απόλυτη πολυτέλεια. Όταν πέφτει το σκοτάδι, μετράμε τα αστέρια, παρέα με τους λάτρεις του οικολογικού τουρισμού.

Δανία ή Φολέγανδρος; Απάντηση στο δίλημμα δίνουν δυο αδέρφια και η μητέρα τους. Μαζί συνεχίζουν το όνειρο μιας άλλης εποχής με τέχνη και μαγειρική.

Η θάλασσα μας καλεί σε βαρκάδα στα κρυστάλλινα νερά της Φολεγάνδρου, ενώ τη νύχτα δίνουμε ραντεβού στα στέκια που γράφουν καλοκαιρινές ιστορίες εδώ και πολλές δεκαετίες.

Δείτε το trailer:

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή

Καθημερινά στις 14.45, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.