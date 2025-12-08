Σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει στη Φλώρινα. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

33 χρόνια αδιάκοπης δράσης για τον Αρκτούρο, που ξεκίνησε από το όραμα του αείμνηστου Γιάννη Μπουτάρη, όταν το 1992 βρέθηκε μπροστά σε μία αρκούδα χορεύτρια μαζί με τον γιο του Μιχάλη. Η εικόνα αυτή τον οδήγησε στην ίδρυση της οργάνωσης για την προστασία της άγριας ζωής.

Ο Κωνσταντίνος Μομτσής, εντοπίστηκε νεκρός τον Φεβρουάριο όταν καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα στη Βουλγαρία. Ο 36χρονος, με καταγωγή από τη Φλώρινα, ήταν λάτρης των χειμερινών σπορ και ταξίδευε συχνά για τον σκοπό αυτό, εντός και εκτός Ελλάδας. Ο πατέρας του μιλά στην κάμερα της εκπομπής για τον αγαπημένο του γιο.

Στο κέντρο της Φλώρινας υπάρχει μια πολύτεκνη οικογένεια με 9 ανήλικα παιδιά. Πήγαμε σπίτι τους, καταγράψαμε την καθημερινότητά τους και διαπιστώσαμε πόσο χαρούμενοι και δεμένοι είναι.

