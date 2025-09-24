Σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής βρίσκεται στην Κομοτηνή. Από το studio συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε trailer:

Αντίθετη βρίσκει την τοπική κοινωνία της Κομοτηνής η αύξηση στους λογαριασμούς του νερού κατά 16% που ψήφισε η δημοτική αρχή της Κομοτηνής τον Ιούνιο. Πολύτεκνες οικογένειες και επιχειρηματίες εναντιώνονται στην αύξηση.

Σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο με πίσσα στην Κομοτηνή, ένα μικρό σκυλάκι βρέθηκε παγιδευμένο, ανήμπορο να κινηθεί και με τη ζωή του σε κίνδυνο. Η εικόνα ήταν δραματική και το ζώο έδινε μια μάχη απελπισίας. Εθελοντές φιλόζωοι έσπευσαν στο σημείο και, μετά από ώρες προσπάθειας, κατάφεραν να το απεγκλωβίσουν. Σήμερα το σκυλάκι είναι ασφαλές και σε καλή κατάσταση, χάρη στην άμεση κινητοποίησή τους.

Στον Ίασμο Ροδόπης συναντήσαμε την πιο μικρή… αλλά και ίσως την πιο χαριτωμένη κρεοπώλισσα της Ελλάδας! Είναι μόλις πέντε χρονών κι όμως περνάει ατελείωτες ώρες δίπλα στον μπαμπά της, πίσω από τον πάγκο του κρεοπωλείου. Με μάτια που λάμπουν και χαμόγελο γεμάτο περηφάνια, μας λέει πως όταν μεγαλώσει θέλει να ακολουθήσει τα βήματά του.

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.40, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

