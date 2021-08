Η ταινία “Matrix 4- Resurrections”, έρχεται 18 χρόνια μετά το “The Matrix Revolutions” και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 22 Δεκεμβρίου 2021.

Η εταιρεία κινηματογραφικής παραγωγής Warner Bros, αποκάλυψε σε παρουσίασή της στο CinemaCon τόσο το trailer, αλλά και τον επίσημο τίτλο της ταινίας.

Εδώ, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το trailer δεν είναι ακόμη διαθέσιμο για το κοινό, ούτε υπάρχει κάποια πληροφορία για το πότε θα κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, το περιοδικό DEADLINE, αποκάλυψε όλα όσα πρέπει να περιμένουμε, δίνοντάς κάποια στοιχεία από το trailer.

JUST IN: We have a title… the fourth Matrix movie is officially called The Matrix Resurrections. Crowd at #CinemaCon loving the first footage, too. Hope we see it soon! The film hits theaters this December #TheMatrixResurrections. pic.twitter.com/RHAMHq20XO