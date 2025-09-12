Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, οι εγκαταστάσεις Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης θα μετατραπούν ξανά σε έναν γιορτινό χώρο, γεμάτο βαυαρική παράδοση, γαστρονομικές απολαύσεις και εορταστική ατμόσφαιρα, για να υποδεχθούν το Oktoberfest.

Στα πρότυπα της διάσημης γιορτής του Μονάχου, το Oktoberfest θα προσφέρει αυθεντικές γερμανικές σπεσιαλιτέ, από λουκάνικα και μπρέτσελ μέχρι παραδοσιακή πατατοσαλάτα, καθώς και ποικιλία από γερμανικές και ελληνικές μπύρες.

Κι επειδή γιορτή χωρίς μουσική δεν γίνεται, ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα, με ζωντανές μπάντες και DJs θα πλαισιώνει με εορταστικό τρόπο την ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, θα λειτουργούν για τους επισκέπτες πολλοί πάγκοι με παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ από το Oktoberfest. Για τους μικρότερους επισκέπτες θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος με δραστηριότητες και παιχνίδια.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και εξασφαλίζει αυτόματα τη δωρεάν συμμετοχή στον διαγωνισμό για ένα ταξίδι.

Πηγή: skai.gr

