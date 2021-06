Ο Πιρς Μπρόσναν πήρε μέρος στη συζήτηση για το ποιος θα πρέπει να είναι ο διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ στο franchise ταινιών Τζέιμς Μποντ.

Με τον Βρετανό ηθοποιό Ντάνιελ Κρεγκ να κάνει την τελευταία του εμφάνιση ως 007 στην επερχόμενη ταινία «No Time to Die», οι φήμες είναι έντονες σχετικά με το ποιος θα τον αντικαταστήσει.

Μεταξύ των ονομάτων που εμφανίζονται συχνά ως πιθανοί αντικαταστάτες του Κρεγκ στον ρόλο του θρυλικού πράκτορα 007 είναι οι Ίντρις Έλμπα, Τομ Χάρντι, και πολύ πρόσφατα άρχισε να ακούγεται το όνομα του Regé-Jean Page, πρωταγωνιστή της σειράς «Bridgerton».

Ο Πιρς Μπρόσναν, ο οποίος υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ σε τέσσερις ταινίες μεταξύ 1995 και 2002, (GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough και Die Another Day) μίλησε πρόσφατα στο περιοδικό People σχετικά με το μέλλον του franchise.

«Ο Ίντρις Έλμπα έρχεται στο μυαλό του», είπε, συζητώντας την προοπτική αντικατάστασης του Κρεγκ. «Ο Ίντρις είναι τόσο ισχυρή παρουσία και έχει τόσο μεγάλη ένταση φωνής. Θα ήταν υπέροχος» εκτίμησε. Ο Μπρόσναν είπε ακόμη ότι και ο Τομ Χάρντι είναι κατάλληλος για τον ρόλο.

Ωστόσο, ο πρώην πρωταγωνιστής των ταινιών Τζέιμς Μποντ παραδέχτηκε ότι δεν έχει «ιδέα» ποιοι παραγωγοί θα επιλέξουν να υποδυθούν τον Πράκτορα 007 στο μέλλον, δηλώνοντας ότι δεν γνωρίζει κάτι περισσότερο και δεν μπορεί να μαντέψει.

«Νομίζω ότι τώρα που ο Ντάνιελ άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα, μπορούν να πάνε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους» είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ