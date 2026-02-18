Οι U2 κυκλοφορούν νέα τραγούδια, με αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία και την ICE

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το ιρλανδικό συγκρότημα U2 κυκλοφόρησε νέο EP με πέντε τραγούδια και ένα ποίημα, με τη συμμετοχή του Εντ Σίραν και ενός Ουκρανού στρατιώτη.

Το τραγούδι "Days of Ash" αναφέρεται στον πόλεμο στην Ουκρανία και αποτελεί απάντηση στην επικαιρότητα, με έμπνευση από τους ανθρώπους που πολεμούν για την ελευθερία.

Το EP προαναγγέλλει το νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στα τέλη του 2026, το πρώτο με νέα τραγούδια από το 2017.

To ιρλανδικό ροκ συγκρότημα U2 κυκλοφόρησε νέα τραγούδια, με τη συμμετοχή του Εντ Σίραν και ενός Ουκρανού στρατιώτη, με αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην αμερικανική αστυνομία μετανάστευσης ICE.

Το "Days of Ash" είναι μια «απευθείας απάντηση στην επικαιρότητα, με έμπνευση από τους πολυάριθμους εξαίρετους και θαρραλέους ανθρώπους που πολεμούν στην πρώτη γραμμή για την ελευθερία», γράφει το συγκρότημα στον ιστότοπό του.

Αυτή η ηχογράφηση EP αποτελείται από πέντε τραγούδια και ένα ποίημα, που κυκλοφορούν ενόψει ενός άλμπουμ, το οποίο ανακοινώθηκε για τα τέλη του 2026, το πρώτο τους με νέα τραγούδια από το 2017.

Το συγκρότημα εξερευνά τα θέματα του πολέμου, της βίας και της πολιτικής.

Στο τραγούδι "Yours Eternally", για τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας-Ρωσίας, οι U2 δίνουν το μικρόφωνο σε έναν Ουκρανό στρατιώτη, τον Τάρας Τοπόλια.

Στις 24 Φεβρουαρίου, το συγκρότημα αναμένεται να κυκλοφορήσει ένα βίντεο με την ευκαιρία της τέταρτης επετείου από την εισβολή στην Ουκρανία.

Το τραγούδι "American Obituary" πραγματεύεται τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, της μητέρας που σκοτώθηκε την 7η Ιανουαρίου από ένα μέλος της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Αυτά τα νέα κομμάτια είναι «τραγούδια αψήφισης, απογοήτευσης και θρήνου», σχολίασε ο 65χρονος τραγουδιστής του συγκροτήματος Bono.

«Δεν υπάρχει τίποτα φυσιολογικό σε αυτήν την περίοδο παράνοιας και αγανάκτησης και εμείς πρέπει να κινητοποιηθούμε προτού μπορέσουμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη μας στο μέλλον», σημείωσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

