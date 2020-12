Μια σειρά από ενδιαφέρουσες ιατρικές περιπτώσεις τράβηξαν την προσοχή μας φέτος.

Από έναν άνδρα με πράσινα ούρα έως έναν έφηβο με μια καρφίτσες στην καρδιά του.

Ακολουθούν οι πιο παράξενες «αναφορές περιπτώσεων» που έκαναν τους γιατρούς να μην πιστεύουν στα μάτια τους.

Πράσινα ούρα

Τα ούρα ενός άνδρα έγιναν πράσινα μετά από πέντε ημέρες στη ΜΕΘ.

Ίσως να ακούγεται τρομακτικό, όπως, όμως, ανακάλυψε ένας άντρας στο Σικάγο, τα πράσινα ούρα μπορεί να οφείλονται σε μια σπάνια παρενέργεια ορισμένων φαρμάκων.

Ο 62χρονος άνδρας νοσηλεύτηκε αφού βρέθηκε να έχει υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα του, μια κατάσταση που μπορεί να γίνει απειλητική για τη ζωή.

Ο άντρας διασωληνώθηκε και έλαβε ένα γενικό αναισθητικό που ονομάζεται propofol, σύμφωνα με έκθεση της υπόθεσης, που δημοσιεύθηκε στις 2 Δεκεμβρίου στο The New England Journal of Medicine.

Πέντε ημέρες αργότερα, τα ούρα του άνδρα, τα οποία συλλέγονταν σε σάκο, έγιναν πράσινα.

Ενώ τα πράσινα ούρα μπορεί να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, σε αυτήν την περίπτωση, ο ένοχος ήταν προποφόλη. Αυτό το φάρμακο χρησιμοποιείται ευρέως για γενική αναισθησία, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να μετατρέψει τα ούρα ενός ατόμου σε πράσινα.

Ευτυχώς, αυτός ο χρωματισμός εξαφανίζεται μόλις σταματήσει το φάρμακο. Πράγματι, τα ούρα του άνδρα επέστρεψαν σε φυσιολογικό χρώμα μόλις έφυγε η προποφόλη από τον οργανισμό του, ανέφερε η έκθεση.

Αλλεργία στο κρύο

Οι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν αλλεργίες σε σχεδόν οτιδήποτε, συμπεριλαμβανομένου και του κρύου αέρα. Αυτό συνέβη σε έναν άνδρα στο Κολοράντο, του οποίου η αλλεργική αντίδραση στο κρύο ήταν τόσο σοβαρή, που σχεδόν πέθανε.

Ο 34χρονος άνδρας κατέρρευσε αφού βγήκε από το ζεστό ντους ενώ ο χώρος ήταν κρύος, σύμφωνα με έκθεση της υπόθεσης που δημοσιεύθηκε στις 27 Οκτωβρίου στο The Journal of Emergency Medicine.

Ο άντρας πάλευε να αναπνεύσει και το δέρμα του είχε γεμίσει φουσκάλες. Αντιμετώπισε μια απειλητική για τη ζωή του αλλεργική αντίδραση σε όλο του το σώμα, γνωστή ως αναφυλαξία.

Οι γιατροί τον διέγνωσαν με κρύα κνίδωση, μια αλλεργική αντίδραση του δέρματος μετά από έκθεση σε κρύες θερμοκρασίες, συμπεριλαμβανομένου του κρύου αέρα ή του κρύου νερού. Το πιο συνηθισμένο σύμπτωμα είναι ένα κόκκινο εξάνθημα και φαγούρα (κνίδωση) μετά την έκθεση στο κρύο. Αλλά σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, οι άνθρωποι μπορεί να αναπτύξουν αναφυλαξία, η οποία μπορεί να προκαλέσει την πτώση της αρτηριακής πίεσης και οι αεραγωγοί να φράξουν, καθιστώντας δύσκολη την αναπνοή.

Ο άντρας υποβλήθηκε σε θεραπεία με αντιισταμινικά και στεροειδή και η κατάστασή του βελτιώθηκε. Του χορηγήθηκε αυτοεγχυτήρας επινεφρίνης, ο οποίος μπορεί να θεραπεύσει την αναφυλαξία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Θανατηφόρα γλυκόριζα

Πόσο πιθανό είναι να πεθάνει κάποιος από υπερβολική δόσης γλυκών και συγκεκριμένα γλυκόριζας;

Κι όμως κάτι τέτοιο, αν και σπάνιο, είναι πιθανό επειδή η γλυκόριζα περιέχει ένα συστατικό που είναι γνωστό ότι είναι τοξικό σε μεγάλες δόσεις.

Σε μια ακραία περίπτωση, ένας άντρας στη Μασαχουσέτη πέθανε αφού έτρωγε πάρα πολλή μαύρη γλυκόριζα.

Ο 54χρονος άνδρας έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του αφού αντιμετώπισε σοβαρή καρδιακή αρρυθμία, σύμφωνα με έκθεση της υπόθεσης, που δημοσιεύθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου στο The New England Journal of Medicine.

Η οικογένειά του είπε ότι ο άντρας έκανε κακή διατροφή και τις τελευταίες εβδομάδες κατανάλωνε ένα με δύο μεγάλα πακέτα μαύρης γλυκόριζας κάθε μέρα. Παρά το γεγονός ότι έλαβε πολλές θεραπείες στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ο άνδρας πέθανε 32 ώρες μετά την άφιξή του στο νοσοκομείο, όπως ανέφερε η έκθεση.

Η μαύρη γλυκόριζα συχνά περιέχει μια ένωση που ονομάζεται γλυκυρριζίνη, η οποία προέρχεται από τη ρίζα γλυκόριζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Η κατανάλωση υπερβολικής ρίζας γλυκόριζας ή καραμελών με αρωματική ρίζα γλυκόριζας μπορεί να είναι επικίνδυνη, επειδή η γλυκυρριζίνη μειώνει τα επίπεδα καλίου του σώματος. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή αρτηριακή πίεση και μη φυσιολογικούς καρδιακούς ρυθμούς.

Το FDA λέει ότι η κατανάλωση μόλις 2 ουγγιών μαύρης γλυκόριζας την ημέρα για δύο εβδομάδες μπορεί να προκαλέσει καρδιακή αρρυθμία, ειδικά σε άτομα ηλικίας 40 ετών και άνω.

Τρυπημένη καρδιά

Ο πόνος στο στήθος ενός εφήβου είχε μια απίστευτη αιτία, καθώς βρέθηκε μια βελόνα ραψίματος στην καρδιά του.

Ο 17χρονος πήγε στο δωμάτιο έκτακτης ανάγκης αφού ένιωσε έναν έντονο πόνο στο στήθος του και έκανε ακτινογραφία αφήνοντας τους γιατρούς άφωνους, σύμφωνα με έκθεση της υπόθεσης, που δημοσιεύθηκε στις 29 Ιουλίου στο The Journal of Emergency Medicine.

Μια αξονική τομογραφία του στήθους του έδειξε ότι υπήρχε ένα "γραμμικό μεταλλικό ξένο" αντικείμενο στην καρδιά του, όπως ανέφερε η έκθεση.

Αυτό το αντικείμενο αποδείχθηκε ότι ήταν βελόνα ραψίματος 1,4 ιντσών (3,5 εκατοστά), την οποία οι γιατροί αφαίρεσαν με χειρουργική επέμβαση ανοιχτής καρδιάς.

Ο έφηβος είπε αρχικά στους γιατρούς ότι δεν είχε καταπιεί ξένα αντικείμενα ή δεν είχε σωματικό τραύμα στο στήθος του. Αλλά σε μια μεταγενέστερη συνέντευξη, αποκάλυψε ότι προσαρμόζει τα ρούχα του και μερικές φορές κρατά τη βελόνα στο στόμα του. Ωστόσο, είπε ότι δεν γνώριζε πώς μπορεί να την κατάπιε.

Τα ξένα σώματα στην καρδιά είναι σπάνια, ειδικά σε παιδιά και εφήβους. Ευτυχώς, ο έφηβος ανέρρωσε μετά τη χειρουργική επέμβαση και δεν είχε επιπλοκές.

Ουροδόχος κύστη που παρήγαγε μπύρα

Η ουροδόχος κύστη μιας γυναίκας μετατράπηκε σε ζυθοποιείο, όταν άρχισε να διενεργεί διαδικασίες ζύμωσης των σακχάρων σε αλκόολ.

Η 61χρονη γυναίκα χρειάστηκε μεταμόσχευση ήπατος επειδή είχε κίρρωση ή ουλές του ήπατος. Όμως, οι γιατροί της μπερδεύτηκαν όταν τα ούρα της επανειλημμένα έδειξαν θετικά στο αλκοόλ, παρόλο που η ίδια είπε ότι δεν πίνει, σύμφωνα με έκθεση της υπόθεσης, που δημοσιεύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου στο περιοδικό Annals of Internal Medicine.

Μετά από εξαντλητική έρευνα, οι γιατροί ανακάλυψαν ότι τα μικρόβια στην κύστη της γυναίκας ζύμωναν γλυκόζη (ζάχαρη) σε αλκοόλ.

Η κατάσταση της γυναίκας είναι παρόμοια με μια σπάνια διαταραχή που ονομάζεται «σύνδρομο αυτόματης ζυθοποιίας» (ABS), στην οποία τα μικρόβια στον γαστρεντερικό σωλήνα μετατρέπουν τους υδατάνθρακες σε αλκοόλ. Τα άτομα με ABS μπορούν να μεθύσουν μόνο από την κατανάλωση υδατανθράκων.

Αλλά στην περίπτωση της γυναίκας, η ζύμωση έλαβε χώρα στην ουροδόχο κύστη της, γεγονός που καθιστά την κατάστασή της ξεχωριστή από το ABS, ανέφερε η έκθεση. Στην περίπτωσή της, το αλκοόλ δεν εισήλθε από την ουροδόχο κύστη στην κυκλοφορία του αίματος, οπότε η γυναίκα δεν φαινόταν μεθυσμένη.

Η κατάσταση της γυναίκας ήταν τόσο σπάνια που δεν είχε καν όνομα. Οι γιατροί πρότειναν να το ονομάσουν «σύνδρομο αυτόματης ζυθοποιίας ούρων» ή «σύνδρομο ζύμωσης της ουροδόχου κύστης».

Σπλήνα που κάνει βόλτες

Μπορεί να λέμε μεταφορικά ότι το μυαλό μας περιπλανιέται κάποιες φορές, όμως ξέρουμε ότι τα φυσικά μας όργανα πρέπει να είναι σταθερά στο ίδιο σημείο μέσα στο σώμα σας.

Αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντα, όπως διαπίστωσε μια γυναίκα στο Μίσιγκαν όταν η σπλήνα της άρχισε να κάνει βόλτες μέσα στο σώμα της, για 48 ώρες.

Η γυναίκα είχε μια σπάνια περίπτωση γνωστή ως «περιπλανώμενη σπλήνα», η οποία συμβαίνει όταν οι σύνδεσμοι που κρατούν τη σπλήνα στο συνηθισμένο σημείο εξασθενούν και επιτρέπουν στο όργανο να «κάνει βόλτες» μέσα στο σώμα.

Οι αξονικές τομογραφίες της κοιλιάς της γυναίκας που ελήφθησαν απέδειξαν ότι η σπλήνα της είχε μεταφερθεί από το άνω αριστερό τεταρτημόριο της κοιλιάς της στο κάτω δεξιό τεταρτημόριο, σύμφωνα με έκθεση της υπόθεσης που δημοσιεύθηκε στις 19 Νοεμβρίου στο The New England Journal of Medicine.

Η γυναίκα είχε μια ηπατική ασθένεια που είχε ως αποτέλεσμα να μεγαλώσει η σπλήνα της, η οποία με τη σειρά της προκάλεσε την επέκταση των συνδέσμων που την περιβάλλουν. Η τυπική θεραπεία για την περιπλάνηση της σπλήνας είναι η αφαίρεσή της, αλλά σε αυτήν την περίπτωση, η γυναίκα ήλπιζε να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος.

Οι γιατροί, τελικά, αποφάσισαν να περιμένουν και σχεδίασαν να αφαιρέσουν τη σπλήνα ταυτόχρονα με τη χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης ήπατος.

Επίμονος κορωνοϊός

Τα άτομα με COVID-19 είναι συνήθως μεταδοτικά για περίπου οκτώ ημέρες μετά τη μόλυνση. Αλλά μια γυναίκα στην πολιτεία της Ουάσινγκτον έφερε μολυσματικά σωματίδια ιού για 70 ολόκληρες μέρες, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν μεταδοτική σε όλη αυτή την περίοδο.

Ωστόσο, δεν έδειξε ποτέ συμπτώματα της νόσου, σύμφωνα με έκθεση της υπόθεσης, που δημοσιεύθηκε στις 4 Νοεμβρίου στο περιοδικό Cell.

Η 71χρονη γυναίκα είχε έναν τύπο λευχαιμίας ή καρκίνου των λευκών αιμοσφαιρίων, και έτσι το ανοσοποιητικό της σύστημα αποδυναμώθηκε και ήταν λιγότερο ικανό να αντιμετωπίσει το νέο κορωνοϊό, γνωστό ως SARS-CoV-2.

Η γυναίκα μολύνθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου. Για μια περίοδο 15 εβδομάδων, θα εξεταζόταν για COVID-19 περισσότερες από δώδεκα φορές. Ο ιός ανιχνευόταν στην ανώτερη αναπνευστική οδό της για 105 ημέρες, ενώ ήταν ικανή να μεταδώσει τον ιό για 70 ημέρες.

Τελικά, η γυναίκα κατάφερε να νικήσει τον ιό, αν και οι γιατροί δεν γνωρίζουν πώς συνέβη αυτό. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς με COVID-19 μπορεί να είναι μεταδοτικοί για πολύ μεγαλύτερες περιόδους από τις τυπικές.

Τρία νεφρά

Ένας άνδρας στη Βραζιλία έμαθε ότι είχε τρία νεφρά μετά από αξονική τομογραφία που έκανε για πόνο στην πλάτη.

Ένας άνδρας στη Βραζιλία εξέπληξε τους γιατρούς του όταν στην ακτινογραφία είδαν ότι δεν είχε δύο, αλλά τρία νεφρά, μια πολύ σπάνια κατάσταση.

Ο 38χρονος άντρας αρχικά αναζήτησε ιατρική περίθαλψη για σοβαρό πόνο στην πλάτη, σύμφωνα με έκθεση της υπόθεσης, που δημοσιεύθηκε στις 6 Μαΐου στο The New England Journal of Medicine. Μια αξονική τομογραφία έδειξε ότι ο πόνος στην πλάτη οφείλεται σε δισκοκήλη ή «ολίσθηση», μια σχετικά συνηθισμένη κατάσταση.

Ωστόσο, οι γιατροί του έτριβαν τα μάτια τους όταν είδαν ότι ο άντρας είχε ένα ασυνήθιστο ανατομικό χαρακτηριστικό. Αντί των συνηθισμένων δύο νεφρών που παρατηρούνται σε ένα άτομο, ο άντρας είχε τρία: ένα νεφρό με φυσιολογική εμφάνιση στην αριστερή του πλευρά και δύο συγχωνευμένα νεφρά που βρίσκονταν κοντά στη λεκάνη, όπως ανέφερε η έκθεση.

Η ύπαρξη τριών νεφρών είναι σπάνια, με λιγότερα από 100 περιστατικά να αναφέρονται στην ιατρική βιβλιογραφία. Ο άντρας δεν χρειάστηκε ιατρική φροντίδα για το επιπλέον νεφρό του.

Πνεύμονας-υδρομασάζ

Ο λεγόμενος πνεύμονας-υδρομασάζ (hot tub lung) είναι μια σπάνια κατάσταση που προκαλείται από βακτήρια που μπορούν να ευδοκιμήσουν σε ζεστό νερό, αλλά δεν συνδέεται πάντα με τα υδρομασάζ. Ένας έφηβος στην Αυστραλία βρήκε όταν μολύνθηκε από την ασθένεια στην εσωτερική του πισίνα.

Ο έφηβος ανέπτυξε σοβαρές αναπνευστικές δυσκολίες που τον έστειλαν στα επείγοντα, σύμφωνα με έκθεση της υπόθεσης, που δημοσιεύθηκε στις 11 Νοεμβρίου στο περιοδικό Respirology Case Reports.

Πριν από τη νοσηλεία του, ο έφηβος είχε αναρρώσει από χειρουργική επέμβαση στον αστράγαλο και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στο playroom του σπιτιού του, που ήταν δίπλα στην εσωτερική πισίνα.

Διαγνώστηκε με την ασθένεια, αφού είχε εισπνεύσει ορισμένα αερολυμένα βακτήρια που ανήκουν στο γένος Mycobacterium.

Μια ανάλυση του νερού της πισίνας από το σπίτι του εφήβου έδειξε ότι ήταν μολυσμένο με αυτό το βακτήριο. Η οικογένειά του είπε ότι άλλαξαν πρόσφατα το απολυμαντικό που χρησιμοποιούσαν για την πισίνα τους, από χλώριο σε εναλλακτική λύση χωρίς χλώριο, και αυτό επέτρεψε την ανάπτυξη των βακτηρίων.

Αρκετοί άλλοι άνθρωποι στην οικογένεια του εφήβου εμφάνισαν αναπνευστικά προβλήματα, πιθανότατα λόγω της πάθησης. Δύο χρόνια αργότερα, η οικογένεια έχει αναρρώσει, αλλά οι πνεύμονές τους δείχνουν ακόμη σημάδια ήπιας βλάβης από την ασθένεια.

Ασβεστοποιημένη πέτρα

Μια γυναίκα που πήγε στα επείγοντα για κοιλιακό άλγος και έμετο ανακάλυψε ότι τα συμπτώματά της ήταν αποτέλεσμα επιπλοκών από χειρουργική επέμβαση που είχε κάνει πριν 60 χρόνια.

Οι γιατροί ανακάλυψαν ότι υπήρχε μια ασβεστοποιημένη πέτρα μήκους 1,5 ιντσών (4 cm) στα έντερα της, σύμφωνα με έκθεση της υπόθεσης, η οποία δημοσιεύθηκε στις 8 Ιανουαρίου στο περιοδικό BMJ Case Reports.

Αποδείχθηκε ότι η πέτρα είχε αναπτυχθεί μέσα στη γυναίκα κατά τη διάρκεια σχεδόν ολόκληρης της ζωής της.

Όταν η γυναίκα ήταν βρέφος έξι ημερών, είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για εντερική απόφραξη. Αλλά η χειρουργική μέθοδος που χρησιμοποίησαν οι γιατροί της άφησε ένα αδρανές κομμάτι εντέρου στο σώμα της, το οποίο συσσωρεύτηκε με την πάροδο του χρόνου και σταδιακά οδήγησε στο σχηματισμό της πέτρας.

Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν την πέτρα μέσω χειρουργικής επέμβασης και η γυναίκα ανέκαμψε πλήρως.

