Από τον Ιανουάριο, που έγινε η πρώτη ανακοίνωση για το reboot της σειράς Sex and The City μέχρι σήμερα, οι ερωτήσεις και οι απορίες πέφτουν βροχή. Και ενώ μερικές απορίες ήδη μας έχουν λυθεί, όπως το εάν θα ξαναδούμε τον Mr. Big, άλλες παραμένουν ακόμα άλυτες. Η παραγωγή παρόλα αυτά και οι πρωταγωνιστές φροντίζουν να δίνουν ανά διαστήματα μερικά στοιχεία και κάποιες “κλεφτές ματιές” από τα γυρίσματα.

Έτσι, ήρθε στο φως άλλη μια φωτογραφία από τα γυρίσματα

Πριν λίγες ημέρες η Sarah Jessica Parker ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία που δείχνει αυτήν και τις άλλες δύο πρωταγωνίστριες, την Miranda και την Charlotte όπως τις γνωρίσαμε στη σειρά, να περπατάνε χαρούμενες, απαστράπτουσες και – φυσικά – στιλάτες.

Εάν αναρωτιέσαι σχετικά με τις στιλιστικές επιλογές που θα δούμε στο reboot, μπορεί η Patricia Field που τόσο αγαπήσαμε να μη συμμετέχει (αφού θα εργάζεται για την παραγωγή της δεύτερης σεζόν της σειράς Emily in Paris) αλλά τα ηνία έχει πάρει η ταλαντούχα costume designer, Molly Rogers.

Βέβαια, αυτή η φωτογραφία γέμισε τους fans ακόμα περισσότερα ερωτήματα

Το χαλαρό στιλ της Miranda μας προϊδεάζει για μια πιο ήρεμη και χαλαρή ζωή μακριά από αυτή που έκανε η εργασιομανής δικηγόρος; Τα Celine ψηλοτάκουνα της Carrie αντιπροσωπεύουν μια ακόμα πιο περιπετειώδη αναζήτηση του στιλ (αλλά και του σεξ);

Εννοείται πως στο διαδίκτυο οι απόψεις σχετικά με αυτή τη φωτογραφία ήταν άπειρες, αλλά εδώ θα δεις συγκεντρωμένες τις καλύτερες!

It's sort of comforting the photoshopping of the SATC stars is still this comical. pic.twitter.com/XmJorGx3GW — Kristy Puchko (@KristyPuchko) July 9, 2021

move over samantha there’s a new hbic in nyc pic.twitter.com/gmuFeZHpNn — aram (@aramnotagoat) July 9, 2021

And just like that… huge savings pic.twitter.com/3Lo98KVrUM — Meech (@MediumSizeMeech) July 9, 2021

*Kristen Bell Voice* And Just Like That... pic.twitter.com/vpQLypvJbP — eric eidelstein (@ericeidelstein) July 9, 2021

i found samantha pic.twitter.com/JfjmnzT9C5 — ilana kaplan (@lanikaps) July 9, 2021

If they don’t explain Samantha’s absence by her being in space then I really just don’t want it #andjustlikethat pic.twitter.com/n0l6FYA2xK — Bob (@tweetsbybob_) July 9, 2021

