Οι Τσαμπ και Μέιτζορ, οι δύο γερμανικοί ποιμενικοί του ζεύγους Μπάιντεν, έφθασαν χθες στον Λευκό Οίκο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ομάδα της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, συνεχίζοντας μια παράδοση, η οποία πριν από τον Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε διακοπεί για περισσότερο από έναν αιώνα.

📸: The First Dogs arrived at the White House Sunday, including Major, the first rescue dog ever to live in the White House.



The Biden family wanted to get settled in the White House before moving Champ and Major from Delaware to Washington, per First Lady Jill Biden’s office. pic.twitter.com/lAhZrD7Dbx