Οι δύο μεγάλες σταρ, που στήριξαν το νέο Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στην προεκλογική εκστρατεία του, παρευρέθηκαν και στην τελετή της ορκωμοσίας του έξω από το Καπιτώλιο για να τραγουδήσουν.

H Lady Gaga εμφανίστηκε με εντυπωσιακή βραδινή τουαλέτα (μια κάπως εκκεντρική στιλιστικά επιλογή) και ερμήνευσε τον αμερικανικό Εθνικό Ύμνο.

Lady Gaga performs the national anthem at the inauguration of President-elect Joe Biden https://t.co/tcmAzrzqTx pic.twitter.com/sQZv08Twjk

Στην πορεία εμφανίστηκε η εκθαμβωτική Jennifer Lopez, που επέλεξε να ντυθεί στα λευκά και ερμήνευσε το κομμάτι "This Land Is Your Land" του Woody Guthrie, και τραγούδησε και στα ισπανικά στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας προς τους πολίτες των ΗΠΑ.

🎶This land was made for you and me🎶



Jennifer Lopez arrives to perform "This Land is Your Land" and "America the Beautiful," for #InaugurationDay.https://t.co/UAlbBuSLTS pic.twitter.com/Umm8iIhTPu