O Τζον Τραβόλτα αποκάλυψε μια ιστορική ανακολουθία στην ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο «Once Upon a Time in Hollywood»… Η ταινία διαδραματίζεται το 1969 και προς το τέλος της ταινίας, ο χαρακτήρας του Λεοντάρντο ντι Κάπριο, Ρικ Ντάλτον, επιστρέφει στην Ευρώπη με ένα Boeing 747.

Ο Τραβόλτα, όμως, πιλότος και λάτρης των αεροπλάνων εξήγησε πως κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο…

«Το 747 έκανε δοκιμαστική πτήση τον Φεβρουάριο του 1969 αλλά άρχισε να χρησιμοποιείται τον Ιανουάριο του 1970. Έχουν πέσει έξω εννέα μήνες! Θα έπρεπε να είναι σε ένα Boeing 707» είπε ο ίδιος.

Μικρό το κακό και οι περισσότεροι θεατές θα καταφέρουν να συγχωρήσουν τον Ταραντίνο για το σφάλμα του αυτό…Ιδιαίτερα εάν αναλογιστεί κανείς πόσες γκάφες έχουν γίνει σε γνωστές και αγαπημένες ταινίες τα τελευταία χρόνια…

Η βρετανική εφημερίδα «The Independent» δημιούργησε μια άκρως διασκεδαστική λίστα με τις 29 καλύτερες… γκάφες σκηνοθετών.

Παρόλα αυτά, δύσκολα θα αλλάξουμε γνώμη για αυτά τα… διαμάντια του κινηματογράφου.

29. Batman (1989)

Στη σκηνή όπου ο Τζόκερ με τους συνεργούς του καταστρέφουν πίνακες μουσείου, ένα από τα μέλη της ομάδας αφήνει αποτυπώματα των χεριών του -τα οποία έχει βουτήξει σε κόκκινη μπογιά- σε ένα έργο. Στο επόμενο πλάνο, ωστόσο, έχουν… εξαφανιστεί!

27. The Graduate (1967)

Ο πρωταγωνιστής Μπεν Μπράντοκ (Ντάστιν Χόφμαν) υποτίθεται ότι ταξιδεύει προς την Καλιφόρνια μέσω της γέφυρας του Σαν Φρανσίσκο. Ωστόσο, στα γυρίσματα κάπου το… έχασαν και ο Μπεν οδηγεί στο ρεύμα που πάει προς Σαν Φρανσίσκο.

26. Pretty Woman (1990)

Στην σκηνή όπου η Τζούλια Ρόμπερτς τρώει πρωινό με τον συμπρωταγωνιστή της, Ρίτσαρντ Γκιρ, η ηθοποιός φαίνεται να δαγκώνει ένα κρουασάν. Στο επόμενο πλάνο όμως συμβαίνει κάτι… μαγικό: το κρουασάν «μεταμορφώνεται» σε pancake! Και σα να μην έφτανε αυτό, ενώ τρώει τη δεύτερη μπουκιά της από το pancake, στο επόμενο πλάνο φαίνεται να έχει φάει μόνο μια μπουκιά…

25. North by Northwest (1959)

Λίγα δευτερόλεπτα πριν η Ιβ Κένταλ (Εύα Μαρί Σέιντ) πυροβολήσει τον Ρότζερ Θόρνχιλ (Γκάρι Γκραντ), ένα παιδί φαίνεται να κλείνει τα αυτιά του.

24. Pulp Fiction (1994)

Στο διαμέρισμα όπου μετέβησαν ο Τζον Τραβόλτα και ο Σάμιουελ Τζάκσον για να πάρουν έναν χαρτοφύλακα, λίγο μετά έπεσαν πυροβολισμοί. Όμως, αν προσέξει κανείς το πλάνο πριν τους πυροβολισμούς, θα δει ότι οι τρύπες από τις σφαίρες υπήρχαν από πριν στους τοίχους!

23. Terminator 3: Rise of the Machines (2003)

Ο αριθμός πάνω στο Τσέσνα του Τζον Κόνορς… αλλάζει! Όταν βρίσκεται στον αεροδιάδρομο στο αεροπλάνο αναγράφεται «N3035C», αλλά όταν βρίσκεται στον αέρα οι αριθμοί αλλάζουν σε «N3413F».

22. The Wizard of Oz (1939)

Η Ντόροθι (Τζούντι Γκάρλαντ) στη σκηνή όπου οι μηλιές ζωντανεύουν και «επιτίθενται» σε εκείνη και το σκιάχτρο, αρχικά φοράει τα εμβληματικά κόκκινα παπούτσια της.

21. American Sniper (2014)

Το μωρό που κρατάει ο Μπράντλεϊ Κούπερ καθώς προσπαθεί να προσαρμοστεί στην καθημερινή ζωή μετά τον πόλεμο του Ιράκ, είναι τόσο ψεύτικο που μέχρι και ο ίδιος είχε παραδεχτεί ότι ήταν «τρελό».

20. Independence Day (1996)

Όταν ο ειδικός στους υπολογιστές Ντέιβιντ Λέβινσον (Τζεφ Γκόλντμπλουμ) χάνει την υπομονή του, μέσα στον χώρο όπου «φιλοξενείται» το διαστημόπλοιο, κλωτσάει έναν κάδο απορριμμάτων ο οποίος έχει πάνω μια ταμπέλα που γράφει «Καλλιτεχνικό Τμήμα». Προφανώς, κάποιος από τους υπεύθυνους για το στήσιμο των σκηνών το άφησε κατά λάθος.

19. The Fast and the Furious (2001)

Στη σκηνή όπου ο Τζέσσε και ο Τραν διαγωνίζονται, ο Τραν φοράει μπλούζα με μανίκια. Στο επόμενο πλάνο όμως φοράει… αμάνικο.

18. Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 (2011)

Πάντα γνωρίζαμε ότι ο Χάρυ Πόττερ είχε κληρονομήσει το χρώμα των ματιών της μητέρας του. Όμως, όταν βλέπουμε τη σκηνή που η Λίλη Πόττερ είναι παιδί, τα μάτια της είναι καστανά.

17. Stars Wars: Episode IV –A New Hope (1977)

Καθώς οι Stormtroopers εισέρχονται στο δωμάτιο ελέγχουν, ένας χτυπάει το κεφάλι του στην πόρτα (τον οποίο υποδύεται η Λόρι Γκουντ). Ποιο το λάθος; Η σκηνή αυτή δεν κόπηκε ποτέ.

16. Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)

Καθώς ο Τζακ Σπάροου (Τζόνι Ντεπ) σαλπάρει στη θάλασσα, κάποιος πίσω του στέκεται φορώντας… καουμπόικο καπέλο!

15. Quantum of Solace (2008)

Ένας υπάλληλος καθαρισμού π0ίσω από τον Τζέιμς Μποντ (Ντάνιελ Γκρεγκ) κάνει πως σκουπίζει, μόνο που κρατάει τη σκούπα αρκετά μακριά από το έδαφος, χωρίς να το ακουμπάει καν στην πραγματικότητα.

14. 10 Things I Hate About You (1999)

Όταν η Μπιάνκα ρίχνει κατά λάθος ένα βέλος στον γυμναστή της, μια μαθήτρια τρέχει για να καλέσει βοήθεια. Όμως, όταν κρίνει ότι βρίσκεται εκτός πλάνου, σταματάει και κοιτάζει πίσω στην κάμερα…

13. Braveheart (1995)

Ενώ διεξάγεται η μεγάλη μάχη, στο βάθος διακρίνεται ένα μοντέρνο αυτοκίνητο. Κάτι πάει λάθος για 13ο αιώνα…

12. Django Unchained (2012)

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο σε μια σκηνή όπου έπρεπε να χτυπήσει με θυμό το τραπέζι, έσπασε το γυαλί του και κόπηκε. Ωστόσο, δεν φώναξε cut και συνέχισε να παίζει, κάτι που άρεσε ιδιαίτερα στον Ταραντίνο και το κράτησε.

11. Captain Marvel (2019)

H ταινία διαδραματίζεται στα 90’s και μάλλον όσοι δούλεψαν πάνω στην ταινία δεν θυμούνται και πολλά από τότε… Υπολογιστές με έκδοση Windows που δεν είχε κυκλοφορήσει εκείνη την περίοδο και μουσική από άλλη εποχή.

10. Spider-Man (2002)

O Spider-Man φιλάει τη Μέρι Τζέιν αφού πέταξε αυτούς που της επιτέθηκαν από τα παράθυρα ενός κτηρίου. Ωστόσο, λίγο μετά, πίσω από τη Μέρι Τζέιν τα παράθυρα είναι άθικτα!

9. Blade Runner (1982)

Ο Ρόι Μπάτι (Ρούτγκερ Χάουερ) πεθαίνει ενώ βρέχει, ωστόσο όταν αφήνει ελεύθερο ένα περιστέρι στον ουρανό, ο ουρανός είναι καθαρός και καταγάλανος.

8. Halloween (1978)

Ενώ η ταινία του ’78 υποτίθεται ότι διαδραματίζεται στο Ιλινόις, στους δρόμους όλα τα αυτοκίνητα έχουν πινακίδες της Καλιφόρνια και οι φοίνικες είναι λίγοι.

7. The Goonies (1985)

Στο τέλος της καλτ ταινίας, ο Ντάτα λέει στους δημοσιογράφους ότι το χταπόδι ήταν πολύ τρομακτικό… Η σκηνή αυτή, όμως, δεν υπάρχει στην ταινία, καθώς διεγράφη στο μοντάζ. Προστέθηκε στην ταινία μόνο για την εκδοχή του Disney Channel.

6. Avengers: Endgame (2019)

Πιθανώς ο Ant-Man να έχει μια κρυφή σούπερ δύναμη, καθώς στην τελευταία σκηνή μάχης φαίνεται να είναι σε δύο μέρη ταυτόχρονα.

5. The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)

Ο Μέρι και ο Πίπιν αιχμαλωτίζονται από τα Ορκς στην αρχή της ταινίας. Ωστόσο, δεν φαίνονται πουθενά στα χέρια τους οι χειροπέδες κατά τη διάρκεια της μάχης, αλλά επανεμφανίζονται λίγη ώρα αργότερα.

4. Gladiator (2000)

Η επική ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ διαδραματίζεται πολλούς αιώνες πριν κάνουν την εμφάνισή τους τα μηχανοκίνητα οχήματα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της μάχης της Καρχηδόνας όταν ένα άρμαανατρέπεται, εμφανίζεται στο πλάνο ένα μπιτόνι καυσίμου!

3. The Dark Knight Rises (2012)

Υπάρχει ένα μπέρδεμα στην αρχή της ταινίας αναφορικά με το εάν είναι μέρα ή νύχτα κατά τη διάρκεια της ληστείας στο χρηματιστήριο. Στην αρχή της σκηνής είναι εμφανώς ημέρα αλλά μετά την αστυνομική καταδίωξη είναι νύχτα.

2. Τιτανικός (1997)

Όταν ο Τζακ ζωγραφίζει τη Ρόουζ γυμνή της λέει να πάει στο κρεβάτι και στη συνέχεια διευκρινίζει ότι εννοεί τον καναπέ. Στην πραγματικότητα, στο σημείο αυτό ο ηθοποιός απλά μπέρδεψε τα λόγια τους, αλλά ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον θεώρησε ότι ήταν μια αστεία στιγμή και την κράτησε.

1. Jurassic World (2015)

Αυτή η ταινία έχει 33 λάθη! Ένα από τα πιο τρανταχτά είναι ότι σε μια σκηνή ο Κρις Πρατ μιλάει στη συμπρωταγωνίστριά του χωρίς ωστόσο να κινούνται τα χείλη του! Σε μια άλλη σκηνή η οθόνη από το σπασμένο του κινητό επιδιορθώνεται ως δια μαγείας!



Πηγή: CNN