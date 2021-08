Εάν σου αρέσουν οι σειρές και συγκεκριμένα οι βρετανικές σειρές, το καλοκαίρι είναι η ιδανική περίοδος για να τις δεις όλες. Και το Netflix ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχει εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο τη συλλογή του, με τις επιλογές να είναι δεκάδες.

Εδώ θα δεις νέες αλλά και πιο παλιές βρετανικές σειρές που υπάρχουν στο Netflix και αξίζει να τις δεις.

Behind Her Eyes (2021)

Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για αυτή τη σειρά και δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη λίστα. Είναι μια σειρά η οποία βασίζεται στο βιβλίο της Sarah Pinborough που κυκλοφόρησε το 2017, και αναμφισβήτητα έχει θέσει τον πήχη των ψυχολογικών θρίλερ πολύ ψηλά.

Black Mirror (2011-)

Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε όλοι μιλούσαν για αυτή την σειρά. Ακόμη και μετά από τόσες σεζόν αύτη η σειρά με τα αυτοτελή επεισόδια, μας κρατάει το ενδιαφέρον αμείωτο.

Call the Midwife (2012– )

Το σενάριο βασίζεται ουσιαστικά στα απομνημονεύματα της αποθανούσας Τζένιφερ Γουόρθ, η οποία μας δείχνει μέσα από τα μάτια της ηρωίδας, Τζένι, τη ζωή σε μια μονή που λειτουργεί ως νοσηλευτήριο για εγκυμονούσες γυναίκες. Και όλα αυτά συμβαίνουν περίπου το 1950, και φτωχό ανατολικό Λονδίνο της εργατικής τάξης.

The Crown (2016– )

Τα πολλά λόγια είναι περιττά αφού αυτή η βιογραφική ιστορία σχετική με τη στέψη της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ έχει αγαπηθεί όσο λίγες.

Downton Abbey (2010–2015)

Η πολυβραβευμένη με Emmy’ s σειρά μας δείχνει τη ζωή μιας οικογένειας αστών αλλά και απλών ανθρώπων στο κτήμα του Downton Abbey τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα.

The End of the F***ing World (2018–2019)

Αυτή η βρετανική μαύρη κωμωδία είναι βασισμένη στο βραβευμένο graphic novel του Charles Forsman και μας μιλάει για δύο εφήβους, με αρκετά νεύρα, που αποφασίζουν ξαφνικά να ξεκινήσουν μαζί ένα roadtrip. Ένα άκρως ανατρεπτικό roadtrip εάν μας ρωτάς.

Marcella (2016– )

Η Marcella Backland εγκατέλειψε κάποτε την αστυνομία για χάρη της οικογένειάς της, μέχρι που την παράτησε ο άντρας της. Τότε επέστρεψε στην δουλειά της και στην ομάδα δολοφονιών για να χαρίσει σε εμάς ένα υπέροχο αστυνομικό θρίλερ.

Monty Python’s Flying Circus (1969–1974)

Εάν λατρεύεις το λίγο παράλογο χιούμορ των Βρετανών θα λατρέψεις σίγουρα και αυτήν την γεμάτη διαλόγους με υπονοούμενα και σουρεαλιστικές αναφορές σειρά.

Peaky Blinders (2013– )

Εδώ θα δεις μια συμμορία στο Birmingham η οποία μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο παίζει ένα παιχνίδι μεταξύ κλεφτών και αστυνόμων. Περιμένουμε να συμφωνήσεις πως είναι ένα από τα καλύτερα δράματα εποχής.

Sex Education (2019– )

Μια σειρά που διαδραματίζεται στο μεγαλύτερο μέρος της σε ένα λύκειο και μέσα σε σπίτια εφήβων. Εφήβων που ανακαλύπτουν τη ζωή, τις σχέσεις, τη φιλία, το σεξ.

