Το «Don't Stand So Close to Me» («Μη στέκεσαι τόσο κοντά μου») είναι ένα παλαιότερο τραγούδι των Police που κυκλοφόρησε το 1980, με τη φωνή του Sting. Οι αποστάσεις που πρέπει να τηρούμε προσεκτικά, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, επανέφεραν το τραγούδι στην επικαιρότητα, με το Τζίμι Φάλον να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για την επανεκτέλεσή του.

Ο Sting, ο Τζίμι Φάλον και το αμερικανικό συγκρότημα The Roots, ένωσαν τις δυνάμεις τους, από απόσταση φυσικά και, μέσω διαδικτύου έφτιαξαν ένα κοινό βίντεο, στο οποίο τραγουδούν το συγκεκριμένο τραγούδι. Με φωνή, με αυτοσχέδια μουσικά όργανα - αντικείμενα απ' το σπίτι δημιούργησαν το δικό τους remix, που κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Ηχογραφημένο με βιντεοκάμερες από το σπίτι καθενός εκ των συμμετεχόντων, το τραγούδι παρουσιάστηκε στην εκπομπή «The Tonight Show's Home Edition», με τον Sting στην κιθάρα, να συνοδεύεται από κάποια οικιακά σκεύη ως κρουστά: για παράδειγμα, ο Questlove με ψαλίδι και πιρούνια, ο Dave Guy με ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια, ο Kamal Gray με ένα παιχνίδι Connect 4.

Μετά την ηχογράφηση στο σπίτι του καθενός, ακολούθησε μοντάζ για να ετοιμαστεί το πλήρες «Don't Stand So close to Me (Quarantine Remix)».

Πηγή: CNN