O Χιου Τζάκμαν και ο Ράιαν Ρέινολντς είναι καλά φιλαράκια και έχουν μεγάλο παρελθόν τρολαρίσματος μέσω των Social Media. Στο νέο… επεισόδιο αυτής της διαδικτυακής «κόντρας», ο Τζακμαν δημοσίευσε ένα βίντεο με έναν αστυνομικό που τον σταμάτησε για έλεγχο και τον έβαλε να ζητήσει από τον Ρέινολντς, ρόλο στο Deadpool 3 που ετοιμάζεται αυτή την εποχή.

«Ράιαν, πρέπει να βάλεις αυτόν τον τύπο, στο Deadpool 3, ακόμα και αν είναι για ένα δεκάλεπτο cameo. Θα ήταν φανταστικό και η ταινία θα ήταν τόσο cool και τόσο καταπληκτική που θα διέλυε το box office» λέει ο αστυνομικός που στη συνέχεια «απειλεί» τον Ρέινολντς με κλήση αν δεν ικανοποιήσει το αίτημα του.

Αν και ο Χιου Τζάκμαν έχει δηλώσει πολλές φορές ότι έχει αποσυρθεί από τον ρόλο του Wolverine, σε μία ταινία τύπου Deadpool δεν θα μας έκανε εντύπωση αν τελικά επέστρεφε έστω και για μία μικρή συμμετοχή. Αν και το τρίτο Deadpool δεν έχει ακόμα ημερομηνία πρεμιέρας δεν αναμένεται πριν το 2023.

Officer Dobkowski is doling out incredibly smart career advice for @VancityReynolds. Sharing is caring. pic.twitter.com/r4LWBohQEM