Ο Χάρι Στάιλς πρότεινε να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ.

Ο τραγουδιστής του «Sign of The Times», πρώην μέλος των One Direction επιβεβαίωσε ότι ενδιαφέρεται να υποδυθεί τον θρυλικό ρόλο, αφού ο Ντάνιελ Κρεγκ έχει γνωστοποιήσει ότι στην επερχόμενη ταινία «No Time To Die» θα κάνει την τελευταία εμφάνισή του, ως θρυλικός σούπερ-κατάσκοπος.

Σε συνέντευξή του στο Hits Radio ο Άγγλος τραγουδιστής είπε: «Ναι, εννοώ, ποιος δεν θα ήθελε να γίνει Μποντ; Μεγάλωσα βλέποντας τις ταινίες. Ξέρετε, τον αγάπησα όταν ήμουν παιδί. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι κάπως το όνειρο του καθενός, έτσι;» ανέφερε.

Ο Στάιλς, ο οποίος έκανε ντεμπούτο ως ηθοποιός στην ταινία Dunkirk (Δουνκέρκη) του Κρίστοφερ Νόλαν, τώρα εντάσσεται στην ομάδα των Ίντρις Έλμπα, Τζέιμς Νόρτον και Κίλιαν Μέρφι οι οποίοι έχουν συνδεθεί με τον ρόλο Βρετανού πράκτορα.

Στην ίδια συνέντευξη ο Χάρι Στάιλς μίλησε για το καινούριο single του με τίτλο «Lights Up» διευκρινίζοντας ότι είναι εμπνευσμένο από την ανακάλυψη του εαυτού του τα τελευταία χρόνια.

«Αλλά για μένα, είναι πολύ απελευθερωτικό... αφορά την αυτοανάλυση και αυτοανακάλυψη, όπως η ελευθερία» τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ