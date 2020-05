Θυμάστε τον λογαριασμό των Sussex στο Instagram «The Duke and Duchess of Sussex» οποίος έχει πλέον τερματίσει την λειτουργία του;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle ήταν ιδιαίτερα επικοινωνιακοί και είχαν ένα φιλικό και προσιτό προφίλ προς το κοινό. Σε αντίθεση με τους William και Kate οι οποίοι τον τελευταίο καιρό προσπαθούν αν αποκτήσουν και αυτοί μια παρόμοια εικόνα. Μετά την αποχώρηση των Sussex από την βασιλική οικογένεια οι Δούκες του Cambridge προσέλαβαν τον πρώην social media manager των Sussex, David Watkins.

Όπως αναφέρει το must, στην προσπάθειά τους λοιπόν να αποκτήσουν ένα πιο προσιτό προφίλ άλλαξαν το όνομά του λογαριασμού τους στο Instagram από «Kensington Palace» σε «Duke and Duchess of Cambridge» το οποίο μοιάζει πολύ με τον λογαριασμό των Sussex. Παρόλα αυτά το username παραμένει το ίδιο.

Λέτε να δούμε και άλλες αλλαγές στο μέλλον από το ζευγάρι;

Πηγή: must