Ο διάσημος ηθοποιός Τζόνι Ντεπ και ο μουσικός Άλις Κούπερ ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Aerosmith χθες στο Λος Άντζελες για να ερμηνεύσουν τραγούδια του διάσημου συγκροτήματος με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων καριέρας του.

Ο Κούπερ και ο Ντεπ, που παίζουν με τον κιθαρίστα των Aerosmith Τζο Πέρι στο ροκ συγκρότημα Hollywood Vampires - ήταν μεταξύ των καλλιτεχνών, όπως οι Foo Fighters, ο Σάμι Χάγκαρ και ο Τζον Λέτζεντ που τραγούδησαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος, το οποίο τιμήθηκε ως το MusiCares «πρόσωπο» της χρονιάς.

When #JohnnyDepp announced 😍 🎸🎸



MusiCares Person of the Year honoring Aerosmith, January 24 2020 ( credits to owner) pic.twitter.com/0cl6oDG5Hm